من هي زوجة إيساف؟.. أصغر منه بـ16 سنة وغيرت فكرته عن الزواج

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

سنوات طويلة قضاها المطرب إيساف، عازفًا عن الزواج، حتى لُقب بأشهر عازب بالوسط الفني، قبل أن يفاجئ متابعيه بحفل زفافه مساء أمس الخميس، على إحدى الفتيات من خارج الوسط الفني، ليبدأ السؤال: من هي زوجة إيساف؟

من هي زوجة إيساف؟

اهتمام ملحوظ من الجمهور في التعليقات على الأخبار المتداولة عن حفل الزفاف، بشأن من هي زوجة إيساف؟ وما هويتها؟ خاصة أنها لم تظهر معه من قبل، كما لم يشارك أي صور معها قبل الزفاف، أو حتى يشير إليها عبر حسابته على مواقع التواصل الاجتماعي، لتبقى بعيدة عن الإعلام.

معلومات عن زوجة إيساف

في مداخلة هاتفية، سابقة، على إذاعة ON sport fm، تحدث إيساف عن جوانب من حياته الشخصية، متطرقا إلى زوجته، وطريقة التعارف بينهما، فمن هي زوجة إيساف؟

- فتاة في آخر العقد الثالث من عمرها، تُدعى «رضوى».

- من خارج الوسط الفني.

- جمعها أول لقاء بالفنان قبل عامين.

- فارق العمر بينهما 16 عامًا، إذ تبلغ العروس 29 عامًا، بينما العريس 45 عامًا.

- أكد إيساف، أن طبيعتها كانت السبب الرئيسي في انطلاق شرارة الحب بينهما، مؤكدا أن أكثر ما أعجبه فيها، أنها «طبيعية جدا، من أول يوم عرفتها فيه، وأنها حقيقية بنسبة 100% وده شيء بقى صعب حد يلاقيه»

- قال الفنان، إنها تحافظ على الأصول وترفع من شأن القيم والمبادئ والاحترام، وهذا ما شجعه على الزواج، رغم أن فكرة الارتباط لم تك تشغله من قبل.

- تألقت العروس، في حفل الزفاف وعقد القران، بفستانين زفاف باللون الأبيض.

- قدم إيساف أغنية باسمها في حفل الزفاف، حملت اسم «أنتي غير الناس».

حفل زفاف إيساف

واحتفل إيساف ليلة، بزفافه، في حضور الأهل والأصدقاء المقربين له من داخل الوسط الفني، إذ عقد القران داخل أحد المساجد الكبرى بالقاهرة الجديدة.

وحرص الفنان رامي وحيد والفنانة إلهام عبد البديع وزوجها الملحن وليد سامي والفنانة إيناس علي والفنان أحمد التهامي والفنان أحمد التهامي والنجم إيهاب توفيق، على حضور الحفل.