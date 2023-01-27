مايا مرسي تحتفي بتعاون «قومي المرأة» مع نبيلة مكرم عبر مؤسسة «فاهم»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

«من رحم المعاناة يولد الأمل.. فالحياة رحلة مليئة بالعقبات»، تحت هذا العنوان، بدأ الاحتفاء بالسفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة السابقة، بعدما أطلقت اليوم، مؤسسة «فاهم Fahim Foundation» للدعم النفسي، بحضور عدد من الوزراء والنواب والمسئولين والشخصيات العامة.

مايا مرسي تعلن التعاون مع «فاهم»

احتفلت مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، بإطلاق السفيرة نبيلة مكرم، مؤسسة «فاهم Fahim Foundation» للدعم النفسي، مُعلنة تعاونها كمجلس قومي للمرأة، مع المؤسسة.

ونشرت مايا مرسي، عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، من الحفل، معلقة: «المريض النفسي عنده مشكلة، مش هو المشكلة»، متابعة: «تحية من القلب لأم حولت محنتها إلى محبة وخير وعطاء ومساعدة، تحية لإنسانة نبيلة، آمنت من قلبها أن النجاة في العطاء، وتحية إلى زوجها وأولادها، ووجودهم اليوم قوة وإيمان».

وأضاف: «مؤسسة فاهم للدعم النفسي، بتكسر حاجز ووصمة المرض النفسي.. شرفت بالتعاون كمجلس قومي للمرأة، وإن شاء الله نشارك في رفع الوعي في كل مكان».

مؤسسة فاهم

جدير بالذكر أن «اهم»، مؤسسة غير هادفة للربح، تهدف إلى دعم ومساندة الأطفال والشباب، في مواجهة متاعبهم النفسية، واكتشاف مرضهم النفسي مبكرًا.