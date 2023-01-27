من هي سيدة الأعمال هيلدا لوقا؟.. نافست الشركات العالمية بدعم زوجها (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

لم يكن عمرها يتخطى 17 عامًا، حينما بدأت سيدة الأعمال المصرية هيلدا لوقا، وضع قدميها على أولى خطوات النجاح في الصناعة المصرية، لتصبح من أنجح سيدات الأعمال في مجال الأزياء والتسويق، واليوم، انضمت لعضوية لجنة تحكيم برنامج «شارك تانك - Shark Tank» لاكتشاف المخترعين والمبدعين والمبتكرين ورواد الأعمال.

سيدة الأعمال هيلدا لوقا تكشف كواليس «Shark Tank»

مشوار سيدة الأعمال هيلدا لوقا، يتميز بالكثير من محطات النجاح، قبل أن تنضم لعضوية تحكيم «Shark Tank»، البرنامج الذي يقدم فرصا جديدة للمستثمرين الشباب، والتي كشفت كواليسه، خلال ظهورها مع الإعلامية منى الشاذلي، مؤكدة: «المتقدمين يمتلكون مشروعات استثمارية مهمة ومُبهرة، لكن أصعب قرار ليس الاستثمار، وإنما المساعدة والمتابعة، لأن متابعة الأفكار الاستثمارية حتى تحقق العائد المرجو منها دي مش سهلة».

من هي سيدة الأعمال هيلدا لوقا؟

من هي سيدة الأعمال هيلدا لوقا؟ وما قصتها؟ وكيف وصلت لتلك المكانة، وغيرها من الأسئلة تجيب عليها المعلومات التي تستعرض كثير من المحطات في رحلتها.

- التحقت بالعمل في الشركات العالمية، منذ أن كان عمرها لا يتخطى 17 عامًا.

- مؤسسة شركة كيراتس ميتشا، وهي أهم منصة للتجارة الإلكترونية للأزياء والملابس المصرية.

- لم تكتف بالعمل في الشركات العالمية، بل حرصت في تدشين بعض المشروعات الصغيرة الخاصة بها.

- أكدت أن الحس الوطني بداخلها كبير للغاية، خاصة بعد أحداث 25 يناير، لتواجه العلامات التجارية الأجنبية.

- تحلم بنقل الأزياء المصرية للعالم.

- أكدت أنها فشلت في البداية، لكنها لم تيأس، وحاولت مرات ومرات.

- أوضحت أن زوجها من أكبر الشخصيات الداعمة لها.