الامارات | طائر يدخل موسوعة غينيس بـ «أطول هجرة على الإطلاق»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حطم طائر من فصيلة (Godwit) الرقم القياسي العالمي، من خلال الطيران من ألاسكا إلى تسمانيا في نيوزلندا، بدون أكل أو شرب، لمسافة 13560 كيلومترًا دون توقف في 11 يومًا و11 ليلة.

وبحسب موقع كتاب غينيس، تعد هذه أطول هجرة لطائر على الإطلاق، حيث بدأت رحلته في 13 أكتوبر 2022 حتى 24 أكتوبر الماضي.

ويمكن لهذه الطيور البقاء على قيد الحياة مثل هذه المسافات عن طريق امتصاص 25% من أنسجة الجهاز الهضمي والكبد والكليتين.