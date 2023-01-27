طرق تنسيق البدل النسائية الرسمية من وحي كيت ميدلتون وميغان ماركل

البدلة النسائية من القطع التي لاقت رواجا كبيرا في الآونة الأخيرة، وأصبحت تتصدر صيحات الموضة في كل موسم وعام، فبالرغم من أنها منتشرة منذ تسعينيات القرن الماضي، إلا أنها عادت بشكل ملحوظ خلال السنوات الماضية بعدما أصبحت هي القطع الرسمية والعصرية التي تلجأ لها الكثير من النجمات والملكات والأميرات.

وخلال الفترة الماضية اعتمدت كل من كيت ميدلتون وميغان ماركل في الكثير من المناسبات الرسمية وغير الرسمية البدلة النسائية، التي جعلت إطلالاتهما مميزة وملفتة للنظر.

لذلك، نستعرض في السطور القادمة، خمس قواعد يمكنكِ اتباعها لإرتداء البدلة النسائية بشكل راق وعصري وفقا لكيت ميدلتون وميغان ماركل.

تُعد البدلة النسائية أحادية اللون من الخيارات المثالية لجميع المناسبات بلا استثناء؛ إذ يمكنكِ الاستعانة بها لاجتماع عمل أو عشاء مع الأصدقاء، فهي من القطع سهلة التنسيق والأنيقة في الوقت ذاته. فمثلاً يمكنكِ ارتداء بدلة متطابقة مع جميع الإكسسوارات من حذاء وحزام وحقيبة كما فعلت كيت ميدلتون، وإذا كنت ترغبين في إضافة بعض الحيوية لها اختاري الإكسسوارات بلون آخر لكن يجب أن يكون متناسقا مع لون البدلة.



يساعدك اختيار البليزر الواسع مع البنطلون الضيق في الحصول على إطلالة أنيقة جدا، وملائمة لمختلف المناسبات؛ إذ يمكنكِ ارتداؤها مع حذاء بكعبٍ عالٍ للحصول على إطلالة رسمية، ومع حذاء مسطح للحصول على إطلالة شبابية كاجوال.

لا تخافي من الدمج بين الإطلالة الرسمية والكاجوال

تعتقد الكثير من السيدات والفتيات أنه ليس باستطاعتهن الدمج ما بين الإطلالة الرسمية والكاجوال على الرغم من أن كيت ميدلتون وميغان ماركل فعلتا ذلك، فإذا كنتِ ترغبين في الحصول على إطلالة ملفتة للنظر وغير تقليدية فيمكنكِ تنسيق البليزر مع البنطلون الجينز الأزرق أو الأسود.

اختاري بليزر ذا تصميم مميز

في الآونة الأخيرة صمم العديد من مصممي الأزياء بدلا نسائية ذات تصاميم عصرية، وإذا كنت ترغبين في الحصول على إطلالة مميزة كإطلالة ميغان ماركل فلا تترددي في اختيار البليزر ذي الزر الواحد، أو ذي الشكل غير المتماثل.

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