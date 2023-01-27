شهامة مصري تنقذ سيدة كويتية وبناتها من البرد القارس.. أصبح حديث الناس

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أصبح مواطن مصري يقيم في الكويت، حديث وسائل الإعلام الكويتية المحلية، وتصدر قائمة الأكثر تداولا على «تويتر»، بفضل شهامته مع سيدة كويتية وبناتها الصُغار، وإنقاذهن من البرد القارس، بعدما تعرضن للطرد على يد صاحب عقار لعدم سدادها الإيجار، ولم تجد الأم، مأوى لهن إلا الشارع، قبل أن ينقذها المواطن المصري، الذي مد لهن يد العون على الفور ودون تردد، بحسب «روسيا اليوم».

كيف أنقذ المصري كويتية وبناتها؟

كشف المواطن المصري، كواليس الواقعة في مقطع فيديو، تداوله الكويتيون بقوة عبر «تويتر»، مؤكدًا أنه قرر استقبال السيدة وأسرتها بمنزله، رفقة زوجها وصغارها، حتى لا يتركهم بالبرد القارس، قبل أن يتمكن من حل أزمتهم: «كنا مروحين أنا وزوجتي، شوفناهم قاعدين، وسألتهم مراتي، قالوا اتطردنا عشان الإيجار، ومعاهم حاجتهم، وكان معاهم ست كبيرة وأطفال، فقولنالهم اتفضلوا معانا».

لم يترك المواطن الأمر إلا عقب إبلاغ الشرطة، إذ حضرت بحسب حديثه، لتلقي البيانات: «بلغنا الشرطة إن السيدة وأسرتها هنستضيفهم عندي لمدة يومين، لحد ما نوفر لهم مسكن وآثاث».

شهامة المصري، اتسعت لتشمل مواطني الكويت، إذ قرروا جمع التبرعات للسيدة وأسرتها، لتأجير منزل، وسداد الشهور الأولى من الإيجار: «هيفضلوا معانا نستضيفهم، وجمعنا مبلغ لإيجار شقة ليهم، وهندفع مقدم 5 شهور كمان».

المواطن المصري يتصدر تويتر

تصدر مقطع الفيديو مواقع التواصل الاجتماعي، إذ احتفى الرواد به، معلقين: «الله يكتب أجره، والله إنه شهم وفيه مروة، كفو عليه»، «الله يجزيه خير ابن بلد صحيح»، «الله يكثر من أمثال هذا الرجل الأصيل».