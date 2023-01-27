شقيقتان تحتفلان بعيد ميلادهما بتورتة مكتوب عليها 200 سنة.. إيه الحكاية؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

منذ ولادتهما في إحدى قرى الريف الإيطالي، تعيشان وتتشاركان كل شيء، بدايةً من العمل المشترك بينهما، حتى احتفالات عيد الميلاد، على مدار قرن كامل من الزمن، التوأم فرانشيسكا وماريا، احتفالا مع أولادهما وأحفادهما مؤخرا، بعيد ميلادهما رقم 100.

ووثق أحد أبناء الأسرة المكونة من 50 شخصا تلك الأجواء العائلية المميزة في مقطع فيديو قصير، بثه على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن كلمة خاصة إحدى الأختين، أكدت خلالها، أنها لا تستطيع البقاء دون شقيقتها لحظة واحدة، حيث ظهرا إلى جوار بعضهما بإطلالة مشابهة وملامح تعكس سعادتهما.

التوأم فرانشيسكا وماريا

قرابة قرن من الزمان، عاشته الشقيقتين فرانشيسكا وماريا ريكاردي، عاصرتا فيه كثير من الأحداث العالمية والسياسية، وأيضًا نجت كلا منهما من أوبئة ضربت العالم، إذ تقول «ماريا»: «لم أكن أتخيل أن أعيش طويلًا»، وفقاً لـ«رويترز» و«CNN».

دبت كثير من الخلافات بين الشقيقتين على مدار رحلتهما الطويلة في الحياة، لكنهما تغلبا عليها، حتى وصلا إلى الاحتفال معا، بعيد ميلادهما الـ100، الذي وثق أحد أبناء الشقيقتين، لحظات الاحتفال الخاصة، في حضور باقي أبنائهما وأحفادهما، الذين بلغ عددهما 50 فردًا، بخلاف الأقارب.

ردود فعل الشقيقتين

بعد أن احتفلت العائلة بالشقيقتين فرانشيسكا وماريا، تفاجأوا بكعكة عيد الميلاد المكتوب عليها رقم 200، بعد اتمام كلا منهما 100 عام، وسط سعادة بالغة منهما، عبرت عنهما إحداهما، قائلة: «سعيدة جدا بها، لأنها جمعت عمرينا انا وأختي، التي لا أستطيع الاستغناء عنها».

خلال الاحتفال، ارتدت الشقيقتان سترات من اللون الأحمر، وتزينت الكعكة باسميهما، وكانت السعادة والبهجة تظهر على ملامحهن، التي لم يتمكن التقدم من السن من إطفاء بسمتهما.

ولدت الشقيقتان في مدينة أنزانو دي بوليا في جنوب شرق إيطاليا، وكانت فرانشيسكا وماريا، تعملان سويا في الزراعة، وبعدها عملا في تطريز الملابس الجاهزة وتسويقها، لكسب المال والعيش في مستوى مادي يسمح لهما بمساعدة أولادهما، وتكوين أسرة كييرة.