ساعة أحلام الشامسي تثير التساؤلات بين متابعيها.. نادرة وسعرها خيالي

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

تعتبر الفنانة الإماراتية أحلام، واحدة من أكثر الفنانات اللاتي يحظين بمكانة كبيرة وسط الجمهور، فالجميع يتابع الأزياء التي تطل بها، والإكسسوارات التي ترتديها في المناسبات المختلفة، وهو ما حدث بالفعل إذ لفتت الأنظار بإطلالتها خلال الساعات الماضية، أثناء تحكيم أحد البرامج الغنائبة، بالساعة التي كانت ترتديها، حتى احتلت محركات البحث المختلفة.

إطلالة أنيقة لأحلام الشامسي

ارتدت الفنانة أحلام فستانًا من تصميم مصمم الأزياء اللبناني زهير مراد، وظهرت بقصة شعر كاريه، وشاركت عدد من الصور عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، قالت: «الاجتهاد هو السبب الأول للنجاح، والنجاح رح يكون حليف شخص واحد رح يحصل على اللقب».

كما ارتدت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي، خلال اطلالتها الساحرة ساعة من Richard Mille Lady Rose Gold، وهي من الماركات النادرة، والتي كانت محط تساؤلات كثيرة من المتابعين للفنانة.

ويُقدم «هُن» خلال السطور التالية كواليس إطلالة الفنانة أحلام وسعر الساعة التي ظهرت بها ونالت إعجاب الجمهور.

كانت شاركت إحدى المتابعات، صورة ظهرت فيها الساعة التي ارتدتها بالحلقة مع صورة لساعة من Richard Mille Lady Rose Gold، والتي كشفت عن كواليسها، خلال منشور دونته عبر «توتير»، قائلة: «ساعتي غير عن الصورة، اشتريتها من مجوهرات صديقي أبوظبي كل الشكر لمجوهرات صديقي وخصوصاً مهرة صديقي اللي وفرت لي الساعة».

كم يبلغ سعر ساعة أحلام

وكانت غردت الفنانة أحلام، تغريدة أخرى عبر «تويتر»، بعد الحديث عن ساعتها التي تبلغ سعرها مليونين و800 ألف، قائلة: «ليه مركزين على الساعة هذي بالذات بس يستاهل ريتشارد ميل، بطل كان موظف في رولكس تخيلوا روليكس رفضت عرضه للساعات ذي وبعدها فتح بنفسه أغلى ساعات في العالم كم احب النجاح والطموح والإرادة وأن مافي شي يوقفك وإن كانت أكبر شركة في العالم».