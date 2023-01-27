هنا يسري تبكي المتابعين بـ«بنت أبويا»: «الأغنية طالعة من قلبي لكل أب ومشاعرها حقيقية»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

«بنت أبويا يا بختي بعمري وياك عشته.. بيقولوا إني شبهك إني زيك حتة منك روحي روحك واخدة قلبك في المشاعر والكلام بيقولوا اللي شافوكي كتير لاقوكي بنت أبوكي ده في سلامه واهتمامه»، كلمات أبكت القلوب بها الفنانة والمطربة هنا يسري، ابنة الفنان الراحل إبراهيم يسري، القلوب، وحركت عاطفة ومشاعر الكثير خاصة الفتيات اللاتي افتقدن حُضن الأب وتفاصيل ملامحه وذكرياته معهم.

أغنية «بنت أبويا»

ربما جاءت أغنية «بنت أبويا»، ذات طبيعة خاصة ومشاعر مختلفة، صادقة نابعة من داخل هنا يسري، التي تمنت أن تعيش تلك الرقصة مع والدها الفنان الراحل إبراهيم يسري، في الحقيقة، إذ لمست قلبها وغلب إحساسها عليها وبدت ملامح وجهها متأثرة أثناء تأدية الأغنية، كإنها ترى والدها أمام عينها وتعيش معه تلك اللحظات، وتسرد كواليس أدق تفاصيل حياة الإبنة مع الأب.

المطربة والفنانة الشابة هنا يسري، تحدثت عن كواليس أغنية «بنت أبويا»، وعن تفاصيلها، وإهداء نجاحها الذي أثنى عليه الجميع وتأثرت بكلمات الجمهور عليها لوالدها الفنان الراحل ولوالدتها وشقيقها، لـ«الوطن» قائلة: «بشكر ربنا إنه رزقني بالأغنية الحلوة دي، مليانة مشاعر حقيقية وصادقة أوي وكل بنت بتعيش الحالة دي مع باباها».

«الأغنية دي خاصة جدا بالنسبة ليا وكنت مفتقدة بابا أوي»، عبارة واصلت من خلالها ابنة الفنان الراحل هنا يسري، الحديث عن مشهد الفرح الذي أصبح متداولًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، من قبل الفتيات بشكل خاص، مضيفة: «كان نفسي بابا يكون موجود في حدث زي ده، وعارفة إنه هيفرح أوي بيها لإنه كان دائما بيهزر ويقول مفيش أغنية حلوة للأب تتعمل، والحمد لله قدرت أعمل أغنية للأب».

الأغنية طالعة من القلب لكل أب

الابنة التي فقدت والدها الفنان الراحل، كانت تتمنى أن يكون بجوارها في تلك اللحظة ويشاركها نجاحها الذي يتحدث عنه الجميع، وفقا لها: «عارفة إن بابا أكيد فرحان زي ما كل أب إن شاء الله هيفرح بالأغنية مع بنته طول الحياة، الأغنية طالعة من قلبي لكل أب».

أغنية منتاش بعيد

لم تكن تلك المرة الأولى، التي تغني فيها «هنا» عن الأب، فسبق وأن غنت أغنية خاصة لوالدها الفنان الراحل إبراهيم يسري، والتي جاءت باسم «منتاش بعيد»، في ذكرى ميلاده ووفاته خلال عام 2020، وروت كواليسها لـ«الوطن»، قائلة: «الأغنية كلامها صعب ووجعني، وفضّلت إني أصورها في البيت، المكان اللي كنت عايشة معاه فيه، وبعيد ذكرياتي من تاني، هى حالة وإحساس ودراما، كان نفسي أعمل حاجة بصوتي لبابا وجت الأغنية دي لمست قلبي».