فعاليات «القومي للمرأة» بمعرض الكتاب.. «الرسم على الأقمشة وصناعة العرائس»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

مغامرة يخوضها سيدات معرض القاهرة الدولي للكتاب، من خلال الرسم على الأقمشة، حيث يجدن من خلالها أنفسهن راسمات مبدعات، يبدعن كالفراشات، يجلسن في دائرة مستديرة، ويمسكن بأقلام وفرشاة الرسم، ليبدعن ويخرجن كل ما بداخلهن من مشاعر تلامس قلوبهن، عندما تنظر إليهن تجدهن في عالم آخر محلقن برسوماتهن.

فعاليات المجلس القومي للمرأة

شهد الجناح الخاص بالمجلس القومي للمرأة ضمن فعاليات الدورة الـ54 لمعرض للكتاب، فعاليات ورش الرسم على الأقمشة وصناعة العرائس، وذلك من خلال السيدات اللاتي يتواجدن في المعرض، حيث يساعدهن على التعبير عن مشاعرهن والتفاعل وزيادة الثقة بالنفس، بالإضافة إلى تحسين مهارات الاتصال إذ يعتبر الفن الطريقة الوحيدة للتعبير عن المشاعر.

الورشة للتعبير عن الذات بالرسم

تقول المهندسة نوشة، عضو فريق عمل الورشة، لـ«الوطن»: «فعاليات الورشة جاءت على هامش مساعدة المرأة في التعبير عن ذاتها ولفرحتها، وبالفعل شهدت إقبالًا كبيرًا من الزائرات على الرسم، وذلك يحدث ضمن مبادرات المجلس القومي للمرأة، وتعريفًا للنشاطات التي يدشنها، ويحدث ذلك مجانًا»، مضيفة أن المجلس على مدار الأعوام الماضية قام بمناقشة قضايا المرأة في جميع المجالات، والرسم من ضمن المجالات التي يجب أن تعرف المرأة أن من خلاله يجب أن تعبر عن ذاتها.

آراء سيدات المعرض

تقول «فريدة المحمدي»، إحدى سيدات المعرض: «أحببت الفكرة ورأيت في نفسي الإبداع، كما أن القماش الذي رسمت عليه أعطوه لي ففرحت لذلك كثيرًا وستبقى ذكرى جميلة من معرض الكتاب»، وعبرت «أُمنية الصاوي»، إحدى الراسمات، عن سعادتها، قائلة: «الفكرة في ذاتها جيدة وأتمنى المشاركة فيها كل سنة»، كما أضافت «رؤية السيد» إنها تشارك في هذه الفعاليات كل سنة وتأتي للمعرض خصيصًا للرسم.

عرض المنتجات اليدوية وصناعة العرائس

وأضافت «نوشة»، إن فعاليات «التاء المربوطة» سر قوتك ومجلس المرأة، تأتي على مدار العام من خلال العديد من الورش، ويُذكر أن جناح المجلس خصص جزء لصناعة العرائس للأطفال ولعرض المنتجات اليدوية التي أنتجتها السيدات خلال تدريبات المجلس ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، بجانب منتجات السيدات في البرامج التدريبية الأخرى.