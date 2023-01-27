7 قواعد لإتيكيت «ث» و«ج» عليكِ اتباعها في حياتك اليومية.. «انزعي تمن الهدية»

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

يندرج تحت الإتيكيت أو فن الذوق معايير عديدة، يجب مراعاة كل فتاة أو سيدة لها، والكثير من النساء يحرصن على التعامل بشكل جيد وجذاب خلال الحياة اليومية، ويريدن دائمًا معرفة كيفية التصرف في المواقف الحياتية اليومية، كما يبتغين التفنن في التعامل مع المحيطين بهن بلياقة وذوق، وهناك إتيكيت خاص بكل شيء في يومنا، ويجب أن تكون الفتيات مُلمات به.

ويستعرض «هُن» كل يوم سلسلة من فنون الإتيكيت حسب حروف الأسماء من الألف إلى الياء، وذلك حسب كتاب المرأة وفن الإتيكيت للكاتبة مهجة زايد.

إتيكيت مواقف بحرف الـ«ث»

ثرثرة

- ‏تجنبى الثرثرة في أماكن عدة، وهي كالتالي:

- ‏المآتم.

-‏ السينما والمسـرح.

- الحفلات الموسيقية.

- ‏مواضع يطلب منك أصحابها عدم التحدث.

- ‏لا تعلقى على كل ما تشاهدينه، وإذا كانت هناك ضرورة لإبداء ملاحظة لمن معك فلتكن بصوت منخفض، حتى لا تشتتى فكر الآخرين وتخرجيهم عن دائرة الاستماع.

ثروة

‏- من الإتيكيت إذا رُزقتِ بثروة فيجب أن تحسني على الفقراء والمحتاجين وأن يكون لهم نصيب في هذا. ‏

- إذا وفقت لنعمة الإحسان فلا تتحدثي بما أحسنت. ‏

- إذا اشتريت مجوهرات أو ملابس فلا تتباهى بما اشتريت حتى لا تجرحي المحرومات.

ثمن

-‫ ‏إذا اشتريتِ هدية فانزعي البطاقة التي عليها الثمن قبل أن تقدميها للمهداة إليهم.

-‏ الهدية لا تقاس بثمنها ولكن بقيمة من يقدمها. ‏

-‏ أسألي عن الثمن بكل إريحية، لكن لا تنهري البائع إذا لم يعجبك الثمن.

إتيكيت حرف الـ«ج»

جريدة

- إذا فرغت من قراءة الجريـدة فأعيدي طيها بنظام، فسيقرؤهـا غيـرك من بعدك.

- ‏من الإتيكيت إذا كنتِ في مجلس فلا تنصرفي عن حديث الحاضرين لقراءة الجريدة، لأن ذلك تجاهل لوجودهم معك.

- ‏إذا كان لابد قراءة شيء مهم فاستأذني الحاضرين. ‏

جلوس ‫

‏- إذا كنتِ مدعوة لا يجوز أن تجلسي إلى المائدة قبل أن تجلس ربة المنزل.

- ‏ ‫إذا جلسـتِ لا تلتصقي بالمائدة ولا تضغطـي بظهـرك للخلـف علـى ظهـر المقعد.

‏ جواب

-‫ ‏لا تفتحي جواب لا يخصك وتحاولي قراءته فهذا نوع من التطفل على خصوصيات الغير. ‏

جوارب

-‫ ‏ارتدى الجوارب بعناية لأن ارتخاءها يشوه شكل الساق، ويفقد السيدة أناقتها. ‏