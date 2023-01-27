نصائح لتعزيز الصحة النفسية والغذائية لكبار السن.. أبرزها الابتعاد عن الأطعمة المسبكة

القاهرة - سمر حسين - صحة

بعد التقدم في العمر يصبح كبار السن، عُرضه للكثير من الأمراض بحكم السن كالشيخوخة والأمراض المزمنة كالضغط والسكري والقلب، والإصابة بمرض الزهايمر، ما يجعل البعض منهم يدخل في حالة من الاكتئاب الشديدة، خاصة السيدات اللاتي يفقدن جمالهن شيئا فشيئا، كما يدخلن في حالة من العزلة وعدم الرغبة في التواصل مع أحد، لذا تحث بناتهن على تعزيز الحالة النفسية والصحية والغذائية لهن من جديد، لمواصلة الحياة.

تعزيز التغذية الصحية لكبار السن

حددت وزارة الصحة والسكان المصرية، عبر الصفحة الرسمية لها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، كيفية العناية بالتغذية الصحية لكبار السن، والتي حددتها خلال النقاط التالية:

- يجب أن يكون المحتوى الغذائي متوازن من حيث الألياف والبروتين والدهون والكربوهيدرات.

- تناول الوجبات في أوقات محددة.

- تناول 3 وجبات صغيرة أفضل من وجبة كبيرة.

- تجنب الجوع لمدة طويلة.

- شرب كمية كافية من السوائل وخاصة في الطقس الحار.

- الإكثار من السلطة والخضراوات والفاكهة.

- تجنب المقليات والأغذية الحارة المسبكة.

حوادث شائعة يتعرض لها كبار السن

كما أشارت أيضا إلى معظم الحوادث الشائعة لكبار السن، والتي تحدث بسبب: «النزول من الفراش، عبور عتبة الباب، الانزلاق على السجادة، الإضاءة الضعيفة، استخدام السلالم، الانزلاق في الحمام».

تعزيز الصحة النفسية لكبار السن

ولتعزيز الصحة النفسية لكبار السن، أشارت «الصحة»،إلى عددا من النقاط وهي كالتالي:

- تشجيع كبار السن على المشاركة الأسرية والمجتمعية والتطوع في البرامج الاجتماعية الموجودة في الحي التابع إليه.

- ممارسة الرياضة المنتظمة تحت إشراف طبي.

- العناية بصحة الفم والأسنان وزيارة طبيب الأسنان بصفة دورية.

- تجنب التعرض للضغوط النفسية.

- التشجيع على القراءة والاطلاع لتحفيز خلايا المخ والوقاية من الاكتئاب.

- الحديث معهم في شتى أمور الحياة وإشراكهم ضمن المخططات اليومية والمستقبلية.