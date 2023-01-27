كيف تحمي أولادك من مصير الطفل الميت بسبب «هزار في المطبخ» مع والدته؟

القاهرة - سمر حسين - ماما

في واقعة ذهب ضحيتها طفل قُتل عن طريق الخطأ بأداة حادة كانت بيد والدته، عندما أراد الاحتماء بها من أشقائه، بعد أن كانوا يلعبون معه، فكان المشهد صادم إذ كان يلعب مع إخواته ويجرون هنا وهناك، فذهب إلى أمه التي كانت جالسة لتحضر الطعام وفي يديها سكين الطهي للاحتماء بها، ليصاب الطفل بالسكين عن طريق الخطأ وتفشل كل محاولات الأم في إنقاذه.

ويقدم «هُن»، طرق لتفادي أولادك الأدوات الحادة داخل المطبخ وخطوات السلامة، وذلك وفقًا لموقع «Kids Health» الخاص بحماية وحفظ الأطفال، لتجعلي أطفالك آمنين في المطبخ، ويجب ألا تفترضين أن أطفالك يعرفون ما هو آمن وغير آمن في المطبخ.

نصائح لتفادي أولادك الأدوات الحادة

- يجب في المقام الأول أن تعلميهم ألا يدخلوا المطبخ سريعًا في أي وقت.

- يجب أن تتأكدي أن طفلك يعلم خطورة المواد الحادة.

- تأكدي من وضع إرشادات واضحة وتعليمهم لممارسات السلامة.

- من خلال وضع السلامة في المقام الأول والتحدث مع أطفالك حول مخاطر المطبخ وطرق الحفاظ على سلامتهم ستساعدين في ضمان عدم تعرضهم لأضرار جسيمة.

- من الأفضل غسل السكين وشطفه بعد الاستخدام مباشرة لتجنب أن يلسمه طفلك.

- اتبعي إرشادات الشركة المصنعة لاستخدام سكاكين التقطيع وأوعية الضغط.

- جربي حاملة سكاكين ذاتية الغلق لتخزين سكاكين المطبخ بأمان ومنع أطفالك من القرب من أصابعهم.

- احتفظي بالسكاكين والشوك والمقصات والأدوات الحادة الأخرى في درج مزود بقفل للأمان.

- احتفظي بالأشياء الزجاجية مثل أكواب الشرب والأوعية في خزانة مرتفعة بعيدًا عن متناول اليد.

- خزني الأجهزة ذات الشفرات الحادة مثل الخلاطات أو محضرات الطعام بعيدًا عن متناول اليد أو في خزانة مغلقة.

- حافظي على مسافة آمنة بين الرضع والأطفال الصغار عند تحميل وتفريغ غسالة الأطباق لمنعهم من الإمساك بالأواني الحادة أو الأواني الزجاجية التي يمكن أن تنكسر.

إرشادات السلامة داخل المطبخ

- اجعلي جهاز إنذار يعمل في المطبخ أو بالقرب منه عند دخول طفلك.

- لا تضعي سلمًا في المطبخ لمنعه من فتح الخزانات أو الأقفال العالية.

- ركبي بوابة أطفال لمنع الأطفال الصغار من دخول المطبخ.

- راقبي دائمًا ما تطبخينه على الموقد.

- تأكدي من مواجهة مقابض الإناء أو المقلاة للداخل حتى لا يتمكن أطفالك من القرب منها.

- اتركي المقلاة والأواني على الموقد الخلفي للموقد عند الانتهاء من الطهي.

- احترسي من أطفالك عند حمل أواني الحساء الساخنة أو الطعام أو الماء.

- خزني المنظفات المنزلية السامة مثل المنظفات والمبيضات والمبيدات الحشرية والأدوية في خزانة مرتفعة حيث لا يستطيع طفلك الوصول إليها واحتفظي بها في مكان مغلق.

- نظمي خزانة آمنة بها أشياء يمكن لأطفالك اللعب بها، مثل الملاعق الخشبية والأوعية البلاستيكية، شرط أن يكون بعيدًا عن الموقد والفرن وضمن نطاق إشرافك.

- ضعي سلة مهملات بغطاء قابل للقفل.

- اغلقي الصندوق الذي لديكِ بإحكام حتى لا يتمكن أطفالك من الوصول إلى العلب المفتوحة ذات الحواف الحادة أو قشور الفاكهة أو شظايا الزجاج إذا كسرت شيئًا ما.