حقيقية الفيديو المنتشر لصيدلي ينقذ طفلا من الموت.. هل حدث في مصر؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

كانت الأم على مقربة من وداع ابنها نهائياً، لكن في لحظات قليلة، تمكن أحد الأطباء في الصيدلية التي لجأت إليها من إنقاذ الطفل، لحظات إنسانية وثقتها كاميرا مراقبة موجودة داخل الصيدلية، حينما ساعد الطبيب فيها الصغير لأخذ أنفاس جديدة وإنقاذ حياته، لنتشر الفيديو على نطاق واسع في الأيام الماضية، ثم أعاد نشره أحد مواقع التواصل الاجتماعي العراقية في الساعات الأخيرة، وسط رد فعل ملايين المتابعين الذين شكروا الطبيب وأشفقوا على الطفل الصغير.

حقيقة الفيديو المنتشر للصيدلي

في مشهد مؤثر تمكن صيدلي عراقي، في محافظة أربيل من إنقاذ طفلا صغيرا، كاد أن يفقد حياته بسبب انسداد في مجرى التنفس، تلك الحادثة التي وثقتها كاميرات الصيدلة التي يعمل بها الدكتور الصيدلي، الذي ساعده الطاقم الموجود معه في عمل الإسعافات الأولية، بعدما لجأت إليه أحد الأمهات وكانت تحمل ابنها بين يديها في لحظة انهيار منها ظنا أنها فقدت طفلها.

أما إنقاذ الطفل، كان الجميع يعتقد أنه في لحظاته الأخيرة إلا أن الطبيب العراقي، أخذه من والدته وأنزله إلى الأرض بعدما وضعته والدته أمامه على الطاولة، ثم أمسكه بين يديه وثنى رأسه للأسفل، وبعدها ربت على ظهره وشده من صدره إليه عدة مرات لتعود إليه الأنفاس من جديد بعد أن فقد وعيه جراء تناوله شيء ما تسبب في انسداد تنفسه، ثم قام الصيدلي بإعطائه العلاج المناسب لانتظام تنفسه مرة أخرى

انتشار الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي

بعد أن وثقت الكاميرات لحظة إنقاذ الطاقم الصيدلي في العراق، للطفل الصغير، انتشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، ليزداد تفاعل الناس معه ووصفه المتفاعلين بالبطل بسبب تفاعله السريع وإنقاذ حياة الصغير في الوقت المناسب، في أحد التعليقات قالوا أنه يمثل الأطباء خير تمثيل في الإنسانية وحسن التعامل مع المواقف.