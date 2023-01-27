مشاهد من زواج إيساف.. يكبر العروس بـ16 عاما وأغنية «انتي غير الناس» مفاجأة الفرح

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بعد سنوات من العزوف عن الزواج وتفضيل حياة العزوبية، قرر الفنان والمطرب إيساف، دخول قفص الزوجية، وفاجأ متابعيه بعقد قرانه على فتاة تدعى «رضوى» من خارج الوسط الفني، والذي احتفل به وسط الأهل والأصدقاء المقربين له من داخل الوسط الفني، داخل أحد المساجد الكبرى بالقاهرة الجديدة.

ونشر الفنان إيساف، مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع «إنستجرام»، قبل ساعات من حفل زفافه ظهر من خلاله وهو يستعد لاستلام بدلة الفرح، قائلا: «مش أنا عريس، أول مرة أشتري بدلة عريس وأول مرة أكون عريس، الدعوة عامة وهتبقى أحلى لمة إن شاء الله».

إيساف عن زوجته.. طبيعية وحقيقية جدا

وخلال مداخلة هاتفية على إذاعة ON sport fm، تحدث الفنان والمطرب عن تفاصيل تتعلق بحياته الشخصية وزوجته وكيف تعرف عليها والتقى بها، قائلا: «أكتر حاجة عجبتني فيها إنها طبيعية جدا وحقيقية بنسبة 100% من أول يوم عرفتها فيه وده شيء بالنسبة ليا بقى صعب حد يلاقيه، محافظة على الأصول والقيم والمبادئ والاحترام وحاجة شوفتها بنفسي، أنا روحت وجيت ولفيت كتير، وعمري ما فكرت في الجواز ولا شغلني إني ارتبط».

فارق العمر بين إيساف وزوجته 16 عاما

كشف الفنان والمطرب إيساف، خلال المداخلة الهاتفية عن عمره الحقيقي وهو 45 عاما، ولم يسبق له الزواج: «عمر ما كان في دماغي أتجوز ولا كنت هموت على الخلفة، هي عندها 29 سنة، أعرفها بقالي سنتين».

وعن كواليس الحفل والأجواء تحدث الفنان إيساف عنه قائلًا: «أنا في الأوتيل وعازم صحابي وأهلي مش عامل بهرجة، هنقضي شهر العسل في القاهرة حاليا وفي شهر 2 هنسافر أوروبا».

مفاجأة للعروس في الزفاف.. أغنية بصوته

وعلى الهواء مباشرةً أهدى المطرب إيساف، زوجته أغنية من روائع العندليب عبدالحليم حافظ «أنا لك على طول» بصوته الرومانسي الذي يتميز به: «بحب رضوى وربنا يخليهالي يارب، عاملها أغنية في الفرح اسمها انتي غير الناس، مخصوص ليها، هصورها في الفرح وهتنزل على السوشيال ميديا».