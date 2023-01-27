اختيار اللون الذهبي بعرض «إيلي صعب» بأسبوع الموضة في باريس.. يعبر عن القوة

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

ضمن مجموعة من كبار دور الأزياء العالمية، يُقدم مصمم الأزياء العالمي «إيلي صعب»، كوليكشن الفساتين الخاصة بربيع وصيف 2023 والتي تُزينها تدرجات اللون الذهبي، كما حرص على أن تظهر كل قطعة في هذه المجموعة كأنها مغمورة بهالة من أنوار الفجر الذهبيّة، تلك الدرجات الدافئة التي تعبر عن الصيف والربيع اللذان يتمتعان بطقس معتدل، وكتب عبر صفحته الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، أن الألوان التي استخدمها لهذا العام لتصميم أزياء الربيع توحي بالقوة باختلاف انواع الأقمشة التي معظمها من الحرير، الكريب أو الدانتيل.

دار «إيلي صعب» في أسبوع باريس للموضة

قدّمت دار Elie Saab مجموعتها الجديدة لربيع وصيف 2023 ضمن فعاليات أسبوع باريس للموضة تحت عنوان A Golden Down أو «الفجر الذهبي»، التي توحي بالقوة والبدايات الجديدة التي استحضرت فيها جمال الطبيعة وغنى التراث بجزر تايلاند الساحرة، ذلك من خلال مجموعة من الفساتين المصنوعة من الكريب، الدانتيل والحرير مع إضافة العاج واللؤلؤ إليها ضمن تطريز القطع، التي أصبحت أشبه باللوحات الفنية، والتي شارك بها مصمم الأزياء العالمي متابعيه عبر صفحته الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام» الذي يتابعها عليها أكثر من 3 ملايين متابع حول العالم من عشاق الموضة.

أزياء المصمم اللبناني من قلب العاصمة الفرنسية

خلال فعاليات العرض الذي أقيم في مركز Le Carreau du Temple الثقافي في قلب العاصمة الفرنسية، قدم المصمم اللبناني إيلي صعب حوالي 70 إطلالة من موضة ربيع وصيف 2023، تعبر عن التألق والترف، ذلك بسبب حِرصه على أن تظهر كل قطعة في هذه المجموعة كأنها محاطة بهالة من أنوار الفجر الذهبية أوحت بها الخيوط الحريرية ذات اللون الذهبي الدافيء، كما بدت تصاميمه كما لو أنها آتية من مكان خياليّ يحكمه إيقاع حياة فاخرة ومترفة، وعلى الرغم من تواجد اللونين الأسود والأزرق في العروض إلا أن اللون الذهبي حتى الآن هو المُسيطر على قسم كبير من تصاميمه وعلى التطريزات التي غطّتها بكثافة، ليستحضر ألوان الشمس التي تولد بكامل إشراقها عند كل فجر، كنا استخدم أحجار الكريستال على التصاميم لتعزيز بريقها بالإضافة إلى استعمال الدانتيل الذي أضاف للقطع لمسات من الرقة والأنوثة الطاغية على الإطلالات.

تزينت تصاميم هذه المجموعة من التصاميم بأنواع أخرى غير الكريستال منها الريش، الأجنحة الذهبيّة، الأزهار الثلاثية الأبعاد، والعقود الضخمة، كما رافقها «الكاب» والمعطف الطويل في بعض الإطلالات، بجانب ظهور مجموعة من الأزياء الرجالية التي غلب عليها اللون البيج السكري وتزينت بتطريزات ذهبيّة.