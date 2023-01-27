«أحمد» يرثي الأحبة بديوان «وليه البُعد» في معرض الكتاب: له هيبة كبيرة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أبيات شعرية ينظمها داخل ديوان بعنوان «وليه البُعد»، تتحدث عن فراق الأحبة الذين رحلوا عن عالمنا وانتقلوا لدار غير ديارنا، وعالم غير عالمنا، لكن لا تزال بصمتهم داخل الحياة، إذ نظم بعض الكلمات حتى يُرثي شقيق صديقه المتوفي عن عمر 9 أعوام، كما يتحدث عن البُعد والغياب من قبل الأشخاص الذين كانت تجمعنا بهم علاقات طيبة وود، مرورًا بتوعية الشباب والشابات عن التخلص من حياتهم، هكذا شارك الشاعر الشاب أحمد مسعد، ضمن فعاليات معرض القاهرة للكتاب 2023، الذي يحضره الكثير وينتظرونه من العام للآخر.

أجواء وفعاليات معرض الكتاب

مئات الأشخاص يحرصون على المشاركة في فعاليات معرض القاهرة للكتاب، آلاف من الزوار يخطون خطواتهم داخل المعرض، حبًا في الأجواء، وعن الهدايا والعروض التي تخصص للأطفال بشكل خاص، ولعل الشاعر أحمد مسعد، واحدا ممن تعلق فؤاده بالمعرض حتى نشر ديوانه الشعري «وليه البُعد» بداخله، الذي خصص جزءً لفراق الأخ خلال أبياته الشعرية، كما سبق وأن شارك في ديوانين مجمعين خلال العامين الماضيين.

رغم كون مجال دراسة وعمل الشاب المصري، بعيدة كل البعد عن الكتابة والتأليف، إذ تخرج في الجامعة العمالية، ويعمل مشرف جوة في إحدى شركات مستحضرات التجميل، إلا أن موهبته الفطرية طغت عليه، وروى كواليس مشاركته في معرض القاهرة للكتاب، لـ«الوطن»، قائلا: «بدأت أشارك أعمالي وأشعاري على مواقع التواصل الاجتماعي وحساباتي المختلفة، عام 2019، وخطوة المشاركة في المعرض خوف ممزوج بفرحة كبيرة».

ثمار المعرض.. فرحة ومقابلة المتابعين

«بقابل متابعيني في معرض الكتاب وبحس بفرحة»، عبارة واصل من خلالها الشاب العشريني، عن تفاصيل مشاركته في معرض القاهرة للكتاب، مضيفًا: «أول مرة بيكون مختلف وكل وقت بيزيد إعجابي بالتنظيم والفعاليات على مدار الأيام».