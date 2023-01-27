تعرف على إصدارات مكتبة الأسرة بمعرض القارهرة وأسعارها.. 10 آلاف كتاب

القاهرة - سمر حسين - ماما

تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، وبإشراف الدكتورة نيفين الكيلانى، وزيرة الثقافة، انطلقت مؤخرًا فعاليات الدورة الرابعة والخمسين من معرض القاهرة الدولى للكتاب، وذلك تحت شعار «على اسم مصر.. معاً نقرأ، نفكر، نبدع»، باستضافة ما يزيد على ألف ناشر يمثلون 53 دولة من جميع أنحاء العالم وبعدد إصدارات يتخطى 250 ألف إصدار هذا العام.

الكثير من الاستعدادات والفاعليات من قِبل وزارة الثقافة، التي تسعى جاهدة في تيسيير سبل القراءة واقتناء الكتب من خلال معرض القاهرة الدولي للكتاب، إذ تم اختيار المملكة الأردنية الهاشمية ضيف شرف هذه الدورة، والمبدع صلاح جاهين شخصية معرض الكتاب، والكاتب كامل كيلانى شخصية معرض الطفل.

ولم يهُمل المعرض هذا العام، الاهتمام بالطفل، من خلال حشداً من المشاركين لأول مرة فى أنشطة الطفل، وتدشين العديد من الفاعليات والحفلات الفنية والثقافية، وتوقيعات صُغار المبدعين والمشاركين، ليبقى المعرض وجهة للكثير من الأسر والأطفال على وجه الخصوص، فضلًا عن الاهتمام بتوفير الكثير من الكتب والسلاسل التي تهم وتخص قضايا المرأة، وعلى رأسها إصدارات مكتبة الأسرة.

أبرز إصدارات مكتبة الأسرة بمعرض الكتاب وأسعارها

وفي هذا الصدد، وفي إطار التحول الرقمي، أعلنت هيئة الكتاب، إتاحة أكثر من 10 آلاف كتاب من مكتبة الأسرة عبر المنصة الإلكترونية للمعرض، ويمكن قراءة وتحميل أي من هذه الإصدارات بشكل مجاني، من هـنا.

ولعل أبرز إصدارات مكتبة الأسرة بمعرض الكتاب، هي كُتب: «المرأه الجديدة، تأليف قاسم أمين، وتحرير المرأة، لقاسم أمين أيضًا، وكتابي تنظيم النسل ومتغيرات العصر، ونساء على عرش مصر».

فئات تدخل مجانا معرض الكتاب

يذكر إنه يتاح الدخول لكبار السن وذوي القدرات الحاصة وذويهم مجانا، كما تم تخصيص مسار آمن وسريع لهم في المعرض، كما يتاح دخول الأطفال تحت 12 سنة، كما تم يحق للرحلات المدرسية والجامعية الدخول مجانا.