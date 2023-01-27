أشياء يمكنك بيعها أو إعادة تدويرها في المنزل.. بينها الورق والمفروشات

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تقضي أغلب الأسر كل فترة في فرز محتويات المنزل من أوراق وبلاستيك وأجهزة كهربائية غير صالحة للاستخدام لإلقائها في سلة المهملات للتخلص منها، لكن من الأفضل بيعها أو إعادة تدويرها، ولذلك سنعرض لكي في هذا الموضوع بعض الأشياء التي لا يجب أن تستغني عنها بمنزلك حسب ما نشر على موقع «geico».

أشياء يمكن بيعها

بعض محتويات منزلك القديمة أو غير المستخدمة يفضل بيعها للرورابيكيا، وذلك للاستفادة المادية التي سوف تحصل عليها، ومن أبرز تلك الأشياء الأجهزة الكهربائية والملابس والكتب القديمة، وقطع الأثاث الغير مساخدم، ويمكن إعادة تدويرها أيضًا كالتالي:

أقراص الـ«DVD» والـ«CD»

يمكن التبرع بأقراص الـ«DVD» والـ«CD» التي تكون بحالة جيده للمؤسسات الخيرية أو بيعها للبيكيا، أما التالفة يمكن إعادة تدويرها مع البلاستيك لإنتاج شيء جديد.

الملابس والمفروشات

يفضل التبرع بالملابس القديمة والمفروشات لإعطائها لغير المحتاجين، أو قصها لإعادة استخدامها كأقمشة لتنظيف غبار المنزل.

البطاريات

يفضل إعادة تدوير البطاريات القابلة لإعادة الشحن مكرة أخرى بدلًا من رميها.

الكتب والأوراق غير المهمة

يفضل إلقاء الأوراق الغير هامة والكتب الهالكة لإعادة تدويرها، بينما الكتب السليمة من الجيد التبرع بها وتركها في المكتبات القرينة منك لاستفادة الغير منها.

الأجهزة الكهربائية

يجهل أغلبنا بكيفية التصرف بالأجهزة الكهربائية القديمة والغير مستعملة مثل هواتف المحمول وأجهزة التليفزيون والأسلاك الكهربائية، فلها استعمال خاص بها، يجب أن ترسلها للمتاجر الإلكترونية التي تقدم برامج إعادة التدوير