نصائح لقضاء إجازة نصف عام سعيدة.. «روحوا الأقصر وأسوان»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تبحث الكثير من الأمهات عن الأماكن السياحية التي يمكن الذهاب إليها داخل مصر خلال إجازة نصف العام، حتى تعيد نشاط الأطفال من جديد بعد عناء الامتحانات والمذاكرة، نوعا من المكافأة لهم بعد أشهر من التعب، والتي تكون إقتصادية وغير مكلفة وتجدي بثمارها في فصل الشتاء، والتي تتناسب أيضا مع جميع الأعمار المختلفة.

نصائح لإجازة نصف عام سعيدة

تحدثت البلوجر والرحالة السياحية، نهال يحيى، خلال استضافتها في برنامج «جروب الماميز» عن أهم الأماكن والمزارات السياحية التي يمكن زيارتها للأطفال خلال إجازة نصف العام، إذ قالت: «برشح الأقصر وأسوان، اكتشفت إن الأطفال بتبهر بالمعابد والمتاحف، والتماثيل وبيسألوا عن البناء وعن تاريخه، بيحبوا ركوب الحنطور كونه من أكثر الوسائل المواصلات التي تتميز بها المحافظة كما هي وسيلة ترفيه ويمكن أخذ جولة على الكورنيش، الأماكن دي طبيعة ورحلة ثقافية وترفيهية وأثرية».

وفيما يخص مميزات مدينة أسوان، قالت: «أما في أسوان فتميز بالمناظر الطبيعية التي تغلب على التاريخ».

مميزات محافظتي الأقصر وأسوان

كما تابعت نهال يحيى، الرحالة المصرية، خلال اللقاء بالحديث عن مميزات مدينة أسوان، والتي ترشحها خلال رحلات إجازة نصف العام: «أحلى حاجة لما بيطلع معايا أطفال لأسوان في النوبة المشهورة بشخصية بكار، بيشتروا اللبس الخاص بيه من الجلابية والصديري والطاقية وبيتصوروا وبيكونوا مبسوطين، الناس في الشوارع راسمين بكار في كل مكان مع الفنان محمد منير، ولما بيطلع معايا بنات بيلبسوا عبايات وطرحة نوبي وبيرسموا حنة وضفاير الراستا».

نهال يحيى، رحالة مصرية حصدت العديد من الألقاب من بينها «سندريلا السياحة المصرية وسفيرة السياحة»، كما تشجع على التجول في المحافظات وتشجع على السياحة الداخلية وإبراز معالم جمال مصر.