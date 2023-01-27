8 خطوات لتطبيق مكياج الـ«no makeup».. ظهرت بعض نجمات هوليود

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

هل جربتي تطبيق مكياج الـ«no makeup» اللامع دون ألوان، قد يبدو وكأن بشرتك دهنية ولكنها أكثر إشراقة، أو حتى وكأنك قومتي بغسل وجهك وشعرك وخرجتي للتو، الأمر قد يكون مُبهرًا في بعض الحالات، خاصة وإنها أصبحت اتجاها عالميًا ظهرت به الكثير من نجمات هوليود، إلا أن الأمر يمكن تطبيقه بسلاسة من خلال عدة خطوات مميزة.

هذا الاتجاه ابتكرته خبيرة التجميل العالمية هدى قطان، وأطلقت عليه «مظهر مكياج الاستحمام»، وفقًا لما ذكره الموقع الهندي «boldsky» وإليك كيف يمكنك تطبيق هذه الخطوات للحصول عليه .

المستحضرات التي ستحتاجين إليها:

كريم أساس سائل

كريم نهاري (مرطب)

برونزر

بلاشر وردي

هايلايتر

ليب جلوس

ماسكارا.

طريقة تطبيق مكياج لامع طبيعي

الخطوة 1:

انتقلي من تركيبة البودرة الجافة إلى البودرة السائلة، فقط اخلطي كريم أساس سائل ويفضل أن يكون مع أصباغ لؤلؤية مع كريم نهاري لتفتيح البشرة.

الخطوة 2:

ضعي الكونسيلر تحت العينين وتحت الذقن وبين الحاجبين.

الخطوة 3:

استخدمي كريم برونزر لتحديد ملامح الوجه، مع الحرص على عدم وضعه على مناطق الجبهة والذقن.

الخطوة 4:

إذا كنت ترغبين في الحصول على فم أكثر امتلاءً، ضعي أحمر خدود وردية أو حمراء على الخدين، وحددي الشفاه بلون طبيعي، للحصول على مظهر أكثر امتلاءً.

الخطوة 5:

يعتمد المظهر الرطب الناجح على استخدام قلم الهايلايتر، على افتراض أنه كلما كان هناك المزيد من الهايلايتر، كلما كان مظهر الاستحمام أفضل، يجب أن تضعي بعضًا منه على الخد بالكامل، يمتد من جسر الأنف إلى عظم الوجنتين، وكذلك على قوس كيوبيد.

الخطوة 6:

ضيفي بلسم لامع أو شفاف إلى الجفون وعظام الترقوة سيعزز المظهر الرطب.

الخطوة 7:

ضعي ملمعًا ممتلئًا على الشفاه وقليلًا من الماسكارا على رموشك.

الخطوة 8:

أخيرًا، رطبي شعرك وقوامه، واضغطي عليه قليلاً للخلف لظهور قوامه الرطب بعد غسله.