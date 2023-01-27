الامارات | شاهد محمد رمضان على "انستغرام" بمسدسين من ذهب (صورة)

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شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد محمد رمضان على "انستغرام" بمسدسين من ذهب (صورة) والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استفز النجم المصري محمد رمضان قطاعا واسعا من جمهوره ومتابعيه بعد أن نشر عبر حسابه الشخصي في (إنستغرام) صورة له وهو يمسك بكلتا يديه مسدسين من الذهب.
وانهالت التعليقات من جمهور محمد رمضان على الصور حيث انتقد الأغلبية استمرار ظهوره بصور تستفز الجمهور من خلال استعراض الممتلكات باهظة الثمن.
واستعرض محمد رمضان الصور من كواليس أغنيته الجديدة "نصابة" التي يستعد لإطلاقها.
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