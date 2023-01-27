سيدة أمريكية تشترط الحصول على 20 دولارا في الساعة لرعاية حفيدتها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بين الآلاف القصص عن الأمهات العاملات عانت «هنري» المقيمة في الولايات المتحدة الأمريكية من ضغوطات بسبب ولادتها لأول مرة، لأنها لم تستطع رعاية طفلتها وفي نفس الوقت الاهتمام بالعمل، وعلى الرغم من إرادتها لتوفير مصاريف المنزل وعدم الإنفاق مبالغ كبيرة، قررت جدة الطفلة أن تربيها مقابل طلب غريب من ابنتها.

حاجة الام لمن يرعى طفلتها

في إحدى الولايات الأمريكية كانت هنري جون الأم البالغة من العمر 29 عامًا تخطط للعودة إلى العمل ولم ترغب في المزيد من الديون لدفع رسوم رعاية الأطفال، لذلك قررت الاعتماد على والدتها التي تبلغ من العمر 64 عامًا وطلبت منها رعاية الصغيرة لكنها رفضت، لذلك لجأت لمشاركة تفاصيل حاجاتها لمربية ورد فعل والدتها على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، وقالت إنها ترغب في أن ترعى والدتها طفلتها مجاناً، وفقا لـ «ديلى ميل»

قالت«هنري»: «كنت أرغب حقًا في هذا الطفل، وربما كان على التفكير في البقاء في المنزل كما فعلت لرعايته بينما يذهب شريكي إلى العمل ويعولنا مثل أي عائلة «تقليدية»، لكن زوجي لديه الكثير من الديون».

20 دولارًا في الساعة ورسوم تأخير

بينما تسعى الأم العشرينية للحفاظ على مصاريف المنزل طلبت منها والدتها أن ترعى الحفيدة مقابل مبلغ 20 دولارًا في الساعة، ذلك لأن ابنتها تكسب أكثر من شريكها الذى تبلغ ديونه 5 آلاف دولار، ولا يمكنها تحمل تكاليف الإقامة فى المنزل، قالت: «عندما شرحت كل ما سبق لأمى، شرعت بعد ذلك في القول إنها ستكلفني 20 دولارا في الساعة عن كل ساعة تعتنى بالطفل، بالإضافة إلى الرسوم المتأخرة إذا تأخرنا في الاستلام»، كما طلبت الجدة من ابنتها توفير جميع مستلزمات الأطفال الأساسية بما في ذلك مقعد السيارة، عربة الأطفال، والزجاجات.

قالت «هنري»: «لم تطأ قدم أمي منزلي لأسباب شخصية، ولكن جاءت مرة واحدة، وقد عشت مع شريكى لمدة 5 سنوات فهي على بعد 15 دقيقة بالسيارة.. أنا أريد أن أدخر المال لخفض ديوننا، ولا أريد أن أدفع لها نفس القدر ولا أن أستثمر الكثير فى ضعف كل شيء لأنه سيتسبب فى مزيد من الديون لي ولزوجي»، وعلى الرغم من تفاعل الآلاف على منشورها وعدم موافقتهم على تصرف الجدة إلا أن إحداهن قالت لها: «آسفة إذا كنت فظة ولكن لا يجب أن تنجب طفلا إذا كنت لا تستطيع الاعتناء به».