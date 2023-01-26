علامات تخبرك بموعد قص شعرك.. بينها النهايات غير المتساوية

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

معظمنا ليس لديه أي خبرة عن الفترة الزمنية المحددة لقص الشعر، إذ يعتمد الأمر على عدة عوامل مثل مدى سرعة نمو شعرك، أو نوع الـ«قصة» التي تريدينها، وهناك العديد من الأساطير التي تحيط هذا الأمر على سبيل المثال يقول بعض الناس أنه لا يجب عليك قص شعرك في موسم الأمطار، ولكن الحقيقة أن شعرك يحتاج إلى تهذيب منتظم للتخلص من التلف، فيمكنك إما إجراء تحول كامل للشعر أو تشذيب بسيط حسب اختيارك.

دعونا نرى ما هي العلامات التي تخبرك أن الوقت قد حان لقص شعرك، وفقًا للموقمع الهندي «boldsky».

تصفيف شعرك

تصفيفة شعرك تبدو مملة فقط فكر في متى كانت آخر مرة جربت فيها تسريحة شعر وأسلوب جديد، لو كانت الإجابة تعود لسنوات طويلة، إذن فهذه علامة على أنك بحاجة إلى تغيير الشعر.

توقف المجاملات

إذا توقفت عن الحصول على مجاملات جيدة لشعرك تذكر متى كانت آخر مرة تلقيت فيها مجاملات لشعرك الجميل. غالبًا لا يدرك الناس أن شعرهم يحتاج إلى تغيير حتى يتم إخبارهم من قبل الآخرين بنفس الشيء، لذا، اسألي أصدقائك وعائلتك عن تسريحة شعرك.

لديك غرة

إذا كانت لديك غرة، فأنت بحاجة إلى الحفاظ على شكلها، ويجب القص كل 3-4 أسابيع مرة واحدة، حتى لا تبدو غير متناسبة.

العلاج

إذا كان شعرك معالجًا كيميائيًا، فإن الشعر المعالج كيميائيًا بالبروتين أو الكيرياتين وغيرها، يكون عرضة لمزيد من الأطراف المتقصفة بمعدل أسرع من الشعر الطبيعي، ستجعل النهايات المتقصفة شعرك يبدو باهتًا ومتضررًا، على الرغم من طريقة الحفاظ عليه، ولكن يمكن أن يساعد قص شعرك كل 4-6 أشهر مرة واحدة في عدم تقصف الأطراف.

النهايات المقصفة

ما عليك سوى إلقاء نظرة على طرف شعرك، إذا كان ضعيفًا ورقيقًا عند مقارنته ببقية الخصلات ، فمن المحتمل أن يكون لديك نهايات مُقصفة بالشعر، يمكن أن تؤدي الأطراف المتقصفة إلى تكسر الشعر، مما يؤدي في النهاية إلى زيادة تساقط الشعر، فأفضل حل إذا كان لديك أطراف متقصفة هو تقليم شعرك فوق الأطراف المتقصفة.

النهايات غير المتساوية

إذا كانت نهايات خصلات شعرك غير متساوية، فاحرصي على القص والتهذيب كي تستوي النهايات سويًا.

زيادة طول الشعر عن المعتاد

إذا كنتٍ لا تفضلين الشعر الطويل، فما عليكِ سوى الاهتمام بقصه حال زيادة نموه بشكل غير المعتاد، للظهور بمظهر يليق بك.