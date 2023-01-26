الصور الأولى لعروس المطرب إيساف.. فتاة من خارج الوسط الفني

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

يحتفل الفنان والمطرب إيساف، بزفافه اليوم، على فتاة من خارج الوسط الفني، بحضور الأهل والأصدقاء المقربين له، ليودع الفنان سنوات العزوبية.

الصور الأولى لعروسة الفنان إيساف

ونشر المصور حمو محسن، عدة صور لعروس إيساف، خلال التجهيزات والتحضيرات، قبل الزفة، إذ ظهرت العروس بفستان أبيض منفوش «أوف شولدر» مُطرز بالفصوص اللامعة.

كما اعتمدت على تسريحة شعر انسيابية «بامبيه» مع الطرحة التقليدية، ومكياج هادئ بتوقيع خبيرة التجميل منى إسماعيل.

حفل زفاف إيساف

وكان الفنان إيساف، أكد لـ«الوطن»، إنه يحتفل اليوم، الخميس، بعقد قرانه، داخل أحد المساجد الكبرى بالقاهرة الجديدة، ليستكمل بعدها ولمدة ساعتين الاحتفال بزفافه داخل أحد أماكن المناسبات بمدينتي.

ونشر الفنان إيساف، صباح اليوم، مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع «إنستجرام»، قبل ساعات من حفل زفافه ظهر من خلاله وهو يستعد لاستلام بدلة الفرح، قائلا: «مش أنا عريس، أول مرة أشتري بدلة عريس وأول مرة أكون عريس».

متابعًا: «الدعوة عامة وهتبقى أحلى لمة إن شاء الله».

الجدير بالذكر أن الفنان إيساف، طرح مؤخرًا فيديو كليب له بعنوان «إحساس الروح»، بمشاركة المطربة آية خفاجة، التي شاركت في مسلسل لؤلؤ، وأدت بصوتها أغانيات الفنانة نرمين الفقي التي جسدت شخصية كاميليا.