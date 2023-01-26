أعراض اللوز واللحمية عند الأطفال.. بينها الحمى وتغير نبرة الصوت

القاهرة - سمر حسين - صحة

تظهر على بعض الأطفال في فصل الشتاء أعراض اللوز واللحمية، الأمر الذي يدفع الأمهات للبحث عنها لمعرفتها واكتشاف المرض مبكرًا لسرعة علاجه، خاصة أن البعض يصاب به بسبب الأحوال الجوية غير المستقرة، التي تترك الأطفال عُرضة للإصابة بالفيروسات والأمراض التنفسية.

أعراض اللوز واللحمية عند الأطفال

ويقدم «هُن» للأمهات في السطور التالية، أعراض اللوز واللحمية عند الأطفال، وفقًا لموقعي «mayoclinic»، و«kidshealth»، على النحو التالي:

أعراض اللوز عند الأطفال

احمرار اللوزتين

تورم اللوزتين

ظهور طبقة بيضاء أو صفراء أو ظهور لطخات على اللوزتين

التهاب الحلق

صعوبة وألمًا عند البلع

الحُمى

تضخم وألم في العقد اللمفية الموجودة بالرقبة

صوت حشرجة أو المعاناة مع الصوت المكتوم

ظهور رائحة الفم الكريهة

الشعور بألم في المعدة

حدوث ألم في الرقبة

الصداع

سيلان اللعاب بسبب صعوبة البلع

رفض الطعام

أعراض اللحمية عند الأطفال

تبدأ أعراض اللحمية بالظهور حال تعرضها للميكروبات والفيروسات، أو حدوث خلل بالجهاز المناعي، ما يتسبب في تضخمها والحاجة للإزالة.

عدم قدرة الطفل على التنفس بشكل طبيعي، والتنفس عن طريق الفم.

تغيير في نبرة الصوت.

التعرض في بعض الحالات للاختناق وتوقف التنفس .

المعاناة من الشخير أثناء النوم.

التهاب شديد فى الأذن الوسطى.

صعوبة فى البلع بسبب الالتهاب.

تورم فى الغدد الموجودة بالرقبة.

عدم القدرة على النوم بشكل طبيعي.

الشعور بالتعب والإرهاق الشديد.

أعراض اللوز واللحمية عند الأطفال .. متى يجب زيارة الطبيب؟

على الأمهات التوجه للطبيب فور ظهور الأعراض الآتية:

التهاب الحلق ولا ينتهي خلال 24 إلى 48 ساعة

الحمى

صعوبة أو ألم في البلع

الضعف والإرهاق الشديد

صعوبة في التنفس

صعوبة بالغة في البلع

سيلان اللعاب المفرط

علاج اللوز واللحمية عند الأطفال

عادًة ما يتوقف العلاج على تطورات الحالة المرضية بين العلاجات الطبية، أو خضوع الطفل لعملية لإزالة اللوزتين واللحمية الملتهبة.