حكاية «أم مروان» زوجة مليونير البريد.. حرموها من الميراث ففازت بمليون جنيه

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

عقبات كثيرة واجهت أسرة عبد الله عبد المعتمد، وزوجته «أم مروان»، على مدار سنوات من زواج، تكُلل بأربع أبناء، قوامه المودة والرحمة، والرزق الحلال، ورد الأمانة، وربما المعاناة من الظلم، قبل أن يكافئهما الله بالفوز بجائزة المليون جنيه، المقدمة من هيئة البريد المصري، ليتوج صبرهما واحتسابهما، بهذه الجائزة الكبرى.

أم لـ4 أبناء وزوجة لرجل أمين

ترى الزوجة، نفسها محظوظة بزوجها، الرجل الأمين البار بأهله، الذي يرافض دخول جنيها لمنزله لم يتعب فيه: «زوجي طول عمره بار بأهله، رفض يدخل أي مليم حرام عليهم، حتى لما لقى هاتف محمول أول أمس، بعشرين ألف جنيه، رجعه لصاحبه على الفور بدون مقابل».

تضيف «أم مروان» لـ«الوطن»: «زوجي فتح الحساب في 2012، لتأمين مستقبلنا ومستقبل ولادنا، ومكناش نتوقع وقتها، أن الحساب هيكون وش الخير علينا، وعلى ولادنا الأربعة»

حرموها من الميراث ففازت بمليون جنيه

ظلم كبير تعرضت له زوجة عبد الله عبد المعتمد عبد الحليم، الفائز بجائزة السحب الثالث لهيئة البريد، من أقرب الأقربين لها، قبل أن يعوضها المولى بالفوز، لتجدها مكافأة على صبرها وأمانة زوجها، معبرة عن سعادتها بالدموع: «حسيت الأرض بتتهز تحت رجلي، أول ما بلغني بفوزه بجايزة المليون جنيه، متمالكتش أعصابي وفضلت أعيط بشكل متواصل، من الفرحة والعوض».

الشعور العوض، كان الإحساس الوحيد المُسيطر على زوجة الفائز، إذ تسرد حكايتها القاسية مع أقرب الأقربين لها، بعدما منعوها من ميراثها الشرعي وحقها في الدنيا، لتترك العوض بيد الله: «الجايزة دي عوض من ربنا، بعد الظلم اللي شوفته والحرمان من أقرب الناس ليا، حرموني من حقي الشرعي في الميراث».

تابعت «أم مروان»: «كنت بدعي ربنا ليل ونهار يعوضني عوض الصابرين، وهو ده عوض الله الجميل، يأتي من غير حول لي ولا قوة، وهشكر الله عليه طوال عمري».

الشُكر لله والتصدق على المحتاجين

كشفت «أم مروان» الزوجة البسيطة، أن أول ما ستفعله، بعد الحصول على المليون، هو الشكر لله تعالى، والعطاء للمحتاجين في قريتها، والحرص على إخراج زكاتها، لأن ذلك ما سيبقى لها في الآخرة، بحسب وصفها.

وكانت هيئة القومية للبريد أقامت حفل السحب الثالث على جائزة المليون جنيه لعملاء حسابات التوفير، في إطار الحرص على تشجيع العملاء على الادخار واستخدام بطاقات الدفع الإلكتروني في المعاملات المالية، وأجرى السحب، أمس الأربعاء، بمبنى البريد بالقرية الذكية، وفاز بها عبد الله عبد المعتمد عبد الحليم، صاحب حساب توفير لدى الهيئة بفرع أبو قرقاص في المنيا.