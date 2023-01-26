عروض فنية للطفل في معرض الكتاب 2023.. حكايات الأراجوز وقصص الأبطال

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

مع بداية اليوم الأول لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، يقدم ركن المسرح ضمن العروض الثقافية، مجموعة من الأنشطة المحببة للأطفال، منها فقرة الأراجوز التراثية، وعروض فنية أخرى، أعلنت عنها الصفحة الرسمية للمعرض على «فيسبوك».

وأوضحت أن تلك الفعاليات تأتي ضمن الاهتمام بثقافة الطفل وتكوين وعيه، وتقديم فقرات وعروض للترفيه أيضا، بخلاف تنظيم معرض الطفل، وليلة للاحتفال برائد أدب الطفل كامل الكيلاني، ومجموعة من الأنشطة التي تستمر حتى آخر يوم في المعرض.

عروض اليوم الأول من معرض الكتاب

يقدم معرض الكتاب الذي بدأت فعالياته، مجموعة من الأنشطة الثقافية والترفيهية الخاصة بالطفل، في اليوم الأول من فتح أبوابه للجمهور، منها فقرة الأراجوز للفنان ناصر عبد التواب برعاية المركز القومي لثقافة الطفل، كما يقدم ركن المسرح عرض «ليالي مصرية» لـ«كورال مسرح الشمس» برعاية البيت الفني للمسرح.

وآخر العروض اليوم، تكون في معرض الطفل، حيث تقدم فرقة «أطفال بورسعيد للفنون الشعبية» التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة، عرضا فنيا خاصا.

يذكر الأراجوز، من الفنون المصرية التراثية، الذي قدمته السينما والروايات بشكل ساخر، وهو من الفنون المحببه للأطفال، ولا تتوقف عروض معرض الطفل على تلك الفنون فقط، لكن يشهد اليوم الثاني ورشة لعمل أشكال من الخرز وجدارية علم، وطباعة على الورق، وحليّ وإعادة تدوير.

عروض الهيئة العامة للكتاب بمعرض الطفل

تقدم الهيئة الهيئة العامة للكتاب في معرض الطفل كل عام، العديد من الكتب المتنوعة وبأسعار مخفضة، بالإضافة إلى مجموعة تتناول حكاية الأبطال والشهداء، منها حكاية البطل منسي، التي عُرضت العام الماضي، و«صديقي عائد من سيناء»، وغيرها من القصص التي تحكي قصص الأبطال.

كما يقدم ركن خاص للحكي يحكي فيه أحد الكتاب يوميا مجموعة من القصص المناسبة لأعمارهم، بالإضافة إلى ركن خاص بالمسرح، يقام به عروض للأطفال، وأحيانا يشارك الأطفال من جهات مختلفة بتقديم هذه العروض، كما توجد العديد من الطاولات المخصصة للأشغال اليدوية، يقوم فيها الطفل بتصميم قطعة فنية بنفسه، من رسم وتلوين وعمل أعمال فنية بالخرز، ويأخذها الطفل كهدية له.