مشجعة حسناء ترتدي قميص رونالدو وتقلد أشهر حركاته.. الأجنبيات يشجعن النصر (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

مقطع فيديو قصير، لا تتجاوز مدته ثوانِ معدودة، ظهرت خلاله مشجعة حسناء أجنبية، ترتدي قميص اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي انتقل إلى فريق النصر السعودي، ووسط عدد كبير من الجمهور والمشجعين، وثقت عدسات الكاميرات، تقليد الفتاة حركات اللاعب الشهير، الذي يؤديها أثناء الاحتفالات، وإحراز الاهداف، ويرددها دائمًا، حتى أصبح معروفا بها «SUII».

تقليد أشهر حركات رونالدو

الفت كثير من الأشخاص، حول المشجعة الحسناء للبرتغالي رونالدو، حيث كانت ترتدي القميص الخاص به، وتقلد أشهر حركاته الخاصة به، خلال حضورها إحدى مبارايات النصر، وسط تفاعل كبير وتصفيق من المتواجدين بجوارها.

تفاعل الجمهور مع المشجعة الحسناء

تفاعل الحضور مع المشجعة الحسناء، إذ بدأوا يرددون في صوت واحد كلمة رونالدو الشهيرة، «SUII»، التي يرددها خلال الاحتفال، أثناء تقليدها له، وانتشر مقطع الفيديو على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

تعليقات الرواد على المشجعة الحسناء

وجاءت بعض تعليقات رواد السوشيال ميديا، على مقطع فيديو المشجعة الحسناء، كالتالي: «جميلة أوووي، حلوة جدا، البنت دي عسل، أحلى مشجعة دي ولا إيه، يا بختك يا رونالدو، فين جورجينا تشوف القمر دي».

وكان كريستيانو رونالدو، قد تعاقد مع نادي النصر السعودي، لمدة موسمين، في صفقة انتقال حر، بعدما فسخ عقده مع فريقه السابق مانشستر يونايتد.

وانتقلت صديقته عارضة الأزياء جورجينا رودريجيز، معه إلى الأراضي السعودية رفقة أطفالهما، الذين يتواجدون معهم، حتى انتهاء مدة عقده مع النصر السعودي.