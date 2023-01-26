ابتكار شريحة ذكية لمتابعة الحمل عن بُعد.. راقبي نمو طفلك لحظة بلحظة

القاهرة - سمر حسين - ماما

مع التطور الهائل للتكنولوجيا، أصبحت مراقبة ومتابعة الحمل أسهل للأمهات، خاصىة مع ابتكار لاصقات طبية تساعد الأم، على الاطمئنان على جنينها، ومراقبة نموه في الرحم، بفضل تقنية الموجات فوق الصوتية القابلة للارتداء، من خلال قطعة بحجم عملة معدنية صغيرة، تلتقط صورًا حية مستمرة في أعماق الجسم، لمدة تصل إلى 24 ساعة، طورها علماء في جامعة كاليفورنيا.

طريقة عمل شريحة ذكية لمتابعة الحمل

مع تطوير التكنولوجيا المبتكرة لمراقبة مرضى القلب، والكشف عن العلامات المبكر للسكتات الدماغية والنوبات القلبية، توصل فريق من الباحثين بقيادة البروفيسور شنج شو، إلى تطوير نسخة من الشرائح الذكية، يمكن أن تستخدمها الحامل، إذ تعمل من خلال توصيل ملصق الموجات فوق الصوتية بجهاز كمبيوتر، بحسب «ديلي ميل» البريطانية.

ويعمل فريق من الباحثين، حاليًا، على إنشاء دائرة لا سلكية، لتسهيل الاستخدام، وسيصبح عما قريب إنجازا غير مسبوق في أسلوب متابعة الأطباء لمرضاهم، خاصة الحوامل المصابات بأمراض مزمنة.

أهمية الشريحة للحوامل الأكثر عرضة للوفاة

رغم انتهاء صعوبة الحمل، بمجرد الولادة، إلا أن هناك حالات تتعرض فيها الحامل لمخاطر قد تفقدها حياتها، لذا فإن توسيع نطاق تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي للتعلم الآلي، يسهل مراقبة صحة الجنين في الرحم، وبشكل خاص تساعد تلك التكنولوجيا المتطورة النساء الأكثر عرضة للوفاة المرتبطة بالحمل، كما تساعد هؤلاء اللائي يعشن في مناطق يصعب على أطباء النساء والتوليد الوصول إليها.

وتحدث الوفاة أثناء الحمل نتيجة لجلطات الدم، التي تعد السبب الرئيسي لوفاة الحامل، إذ أنه مع التقدم ​​في العمر، يتباطأ تدفق الدم، ويصبح أكثر ميلا للتجلط،.

وتوصل الباحثون، إلى أن السن يعد عامل الخطر الرئيسي في الحمل، إذ تم تسجيل 22 حالة وفاة، من بين 100 ألف امرأة حامل، يبلغن من العمر 40 عاما أو أكثر، وهذا مقارنة بـ14 حالة وفاة لكل 100 ألف امرأة، تتراوح أعمارهن بين 35 و39 عاما، و7 حالات وفاة في الفئة العمرية التي تتراوح بين 20 و24 عاما.