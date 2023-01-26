أسرع طرق تنظيف القولون في البيت.. تخلصك من الآلام والانتفاخ (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - صحة

شكاوى وآلام مستمرة من قبل البعض في القولون، تجعلهم لا يستطيعون تحملها، قد تمتد لساعات طويلة وأيام، يصبح معها المريض غير قادر على الحركة ومواصلة يومه، بل تعيقه عن تناول الأطعمة والمشروبات التي اعتاد عليها، ويحاولون اتباع نظام روتيني محدد للتخلص من تلك الآلام المزعجة، ويلجأ البعض إلى عملية تنظيف القولون.

ربما من أكثر الطرق المتبعة بين الكثير في تنظيف القولون، تناول شربة ملح إنجليزي وزيت، للمساعدة على التخلص من الآلام، وعودة المعدة خالية من الأمراض والتقلصات.

طرق تنظيف القولون

تحدث الدكتور مجدي نزيه، استشاري التثقيف والاعلام الغذائي، خلال استضافته في برنامج «من مصر»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، على قناة «سي بي سي»، عن مشكلات القولون وآلامه، وطرق تنظيفه بين الحين والآخر، قائلا: «فكرة تنظيف القولون من خلال أخذ شربة ملح إنجليزي، التي تكون أفضل من شربة الزيت للأحوال العادية، لأن الزيت قد يكون غير مقبول لبعض الناس، أما الملح به مميزات، ويمكن أن يتناوله الشخص المريض، رغم مرارة الطعم».

وأوضح نزيه، أن كثير من الأسر كانت تعتمد على تناول شربة الزيت أو الملح الإنجليزي كل خميس، وهو سلوك إيجابي: «عند العودة إلى أكثر من 50 عاما، لم يكن هناك مشروبات طاقة، وكان الناس يستطيعون فعل كل شيء بقدرة هائلة، القصة في روتين الشخص اليومي، وطريقة تفكيره، وتناول الأكل الصحي، الذي يساعد على الحماية من الأمراض، كما لا يهدر ولا يتكلف مبالغ كثيرة، كما إنه من أجود الأغذية والصالحة للتناول».

نصائح لبعد سن الأربعين

وأشار استشاري التثقيف والإعلام الغذائي، إلى أهمية تناول الخضروات بعد سن الأربعين، وشرب المياه باستمرار، ما يساعد على غسل الكلى والدماء: «مع سن الاربعين وفيما بعد، نأخذ كوب مياه كل ساعة، وكل ما الوزن زاد، لا بد من رفع كمية المياه، واللي ميشربش مياه ميرجعش يندم».