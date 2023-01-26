الامارات | القرية العالمية تعلن عن الموعد الجديد لحفل النجم محمود العسيلي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت القرية العالمية اليوم عن التاريخ الجديد المحدّد لحفل النجم المصري محمود العسيلي، ليكون في يوم الأحد 29 يناير ابتداءً من الساعة 8 مساءً على المسرح الرئيسي في الوجهة، حيث أنه قد تمّ تأجيل الحفل سابقاً نظراً للأحوال الجوية المتقلبة.

يكون حضور الحفل مجاناً لحاملي تذاكر دخول القرية العالمية مع مناطق مخصصة للسيدات والعائلات.