الامارات | القرية العالمية تعلن عن الموعد الجديد لحفل النجم محمود العسيلي

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شكرا لقرائتكم خبر عن القرية العالمية تعلن عن الموعد الجديد لحفل النجم محمود العسيلي والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت القرية العالمية اليوم عن التاريخ الجديد المحدّد لحفل النجم المصري محمود العسيلي، ليكون في يوم الأحد 29 يناير ابتداءً من الساعة 8 مساءً على المسرح الرئيسي في الوجهة، حيث أنه قد تمّ تأجيل الحفل سابقاً نظراً للأحوال الجوية المتقلبة.
يكون حضور الحفل مجاناً لحاملي تذاكر دخول القرية العالمية مع مناطق مخصصة للسيدات والعائلات.
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