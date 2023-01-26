كيفية تنظيف الأحذية البيضاء في المنزل.. «خطوات سهلة ومكونات متاحة»

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

تعتبر الأحذية البيضاء عنصرًا أساسيًا في خزانة الملابس لكل من الرجال والنساء، فسواء كنتِ ترتدي بدلة أو فستان أو الجينز الكلاسيكي، فقد يكون وجود زوج أنيق من الأحذية الرياضية البيضاء هو العنصر الأكثر تنوعًا في خزانتك.

ومع أهمية وجود الأحذية البيضاء في خزانة كل شخص خاصة النساء، إلا أنه يبقى هناك جانبًا سلبيًا واحدًا عند محاولة تنظيفها بشكل مستمر، والحفاظ عليها ناصعة البياض، وذلك لسهولة اتساخها بالأتربة والعوامل الخارجية.

وبدلًا من شراء مبيضات باهظة الثمن من حين لآخر، إلا أنه يمكن تنظيف الأحذية البيضاء في خطوات سهلة داخل المنزل، لكنها تختلف حسب خامة الحذاء، وهو ما نكشفه في السطور الآتية، حسب موقع realsimple العالمي.

تنظيف الأحذية الجلدية البيضاء

1- قومي بجمع مناشف ورقية، وصابون أبيض، وقطع قطنية أو أي أقمشة قديمة لديكِ.

2- تُبل المنشفة الورقية، ومن ثم اعصريها جيدًا من الماء الزائد، وامسحي الحذاء برفق لمعالجة البقع السطحية، حيث ستساعد هذه الخطوة في إزالة قطع كبيرة من الأوساخ العالقة على أجزاء مختلفة من الحذاء.

3- اتركي الحذاء يجف لمدة 10 دقائق، وابدئي في تنظيف النعال بعد وضع الصابون على منشفة ورقية أخرى.

4- في النهاية استخدمي قطعة القماش النظيفة لتجفيف الحذاء.

تنظيف الأحذية القماشية البيضاء

1- أحضري كمية من الماء الدافئ، والخل الأبيض، وصودا الخبز.

2- اخلطي ببطء ملعقة كبيرة من صودا الخبز مع ملعقتين كبيرتين من الخل الأبيض وكوب من الماء الدافئ.

3- فيما بعد اغمسي قطعة قماش أو فرشاة أسنان نظيفة في الخليط، وابدأي في إزالة البقع الموجودة على حذائك.

4- سوف يجف خليط صودا الخبز بسرعة كبيرة، بمجرد الانتهاء من التنظيف، ومن ثم امسحي أي خليط متبقي بقطعة قماش مبللة إذا لزم الأمر.

5- اتركي حذائك يجف في الهواء.

إذا لم يكن لديك صودا الخبز والخل الأبيض، يمكنك أيضًا تجربة الخطوة الأولى باستخدام صابون الأطباق والماء.