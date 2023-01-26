نصائح لتنسيق ستائر منزلك بشكل جيد.. يفضل تعليق اثنتين مختلفتين

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

تهتم كل سيدة بأن يكون منزلها بأفضل صورة، وتحرص بأن يكون الديكور متناسق في جذاب، فتهتم بكل شيء لكنها تنسى بعض الأساسيات المهمة مثل الستائر، وفي هذا الموضوع سنوفر لكي كيفية اختيار ستائر منزلك بشكل صحيح، وذلك بحسب ما نشر على موقع livspace.

هناك فرق بين أنواع الستائر

لكل نوع من الستائر استخدام خاص لها، فالستائر المعتمة تستخدم لحجب ضوء الشمس، ومنعها من دخول منزلك، بينما تستخدم الستائر الخفيفة والشبه شفافة للخصوصية، وحجب رؤية منزلك من الداخل.

اختاري القماش المناسب

اختاري قماش لستائرك يتناسب مع قماش الغرفة لديك من تصاميم وألوان، لتضيف وزنًا بصريًا إلى غرفتك.

حددي الطول المثالي لستائرك

يعد طول الستائر من الأشياء المهمة لاختيارها، فالستائر الطويلة عن اللزوم تعطي شكلا درامياتيكيا، واجعلي ستائرك قصيرة عن الأرض ببضع السنتي ميترات، وذلك في حالة وجود أطفال لديكي.

اختيار عرض مناسب مع النوافذ

تعطي الستائر العريضة على نوافذك مظهرا أنيقا، ولتنسيقها بشكل متناسق ومثالي يفضل وضعها عند النافذة تكون متناسبة مع الستارة بنسبة 2:2.5

وضع إكسسوار مطابق لستائرك

يتم ربط ستائر الزينة المثبتة فوق الستائر العادية ببعض الاكسسوارات قريب من الستائر الخلفية لتعطي شكلا أنيقا لمنزلك.

الجمع بين الستائر المبطنة والشفافة

تجعل الستارتان المختلفتان واحدة شفافة والأخرى مبطنه ملمسًا أنيقًا لمنزلك، إلى جانت أنها تعطيك المرونة في إختيارك لاستعمال الستاره حسب رغبتك سواء كان للخصوصية أو جب الضوء.