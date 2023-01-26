الامارات | انتحار فتاة مصرية بسبب تعليق لوالدها على صورتها على "فيسبوك" (صور)

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تخلصت فتاة مصرية من حياتها في الساعات الأولى من صباح امس الأربعاء، بعد ان ألقت بنفسها من الطابق الثامن، بسبب خلافات مع والدها في مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية.

وتلقت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الشرقية بلاغا بانتحار فتاة بالقفز من الطابق الثامن في أحد الأبراج السكنية بدائرة مركز شرطة الزقازيق وسقوطها على الأرض جثة هامدة.

وتبين أن الفتاة وتدعى فاطمة. م، 18 سنة، تخلصت من حياتها بسبب محاولات والدها المستمرة التقليل من شأنها والتشكيك في قدراتها ما أصابها بحالة من اليأس والإحباط.

وكشفت التحريات أن الفتاة كانت قد كتبت منشورا عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قبل انتحارها، طالبت من خلاله أن يسامحها الجميع، وأضافت انها تحملت فوق طاقتها ولم تعد قادرة على التحمل، وانها لم تكن انسانة "وحشة"، بل أنها حسب قولها احبت كل الناس ولم يحبها أحد.

وسبق وشاركت الفتاة منشورًا على الـ"فيسبوك" لتعليق كتبه والدها على صورة لها يقول فيه: ربنا ياخدك ويريح الدنيا منك، حيث عقبت الفتاة بالقول: "أكتر إنسان تعب نفسيتي ربنا يسامحه، مش عارفة أنطق ولا حتى عارفة أقول إيه بس أنا مش كويسة بسببك يا بابا".

وقررت السلطات نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى في مستشفى الزقازيق الجامعي، والتحفظ عليها تحت تصرف جهات التحقيق، كما طلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وكيفية حدوثها.