تزامنًا مع انطلاق معرض الكتاب.. تعرفي على فوائد القراءة لطفلك

القاهرة - سمر حسين - ماما

الاهتمام بزيارة معرض الكتاب في نسخته الجديدة من كل عام أمر تحرص عليه العديد من الأسر، خاصة الآباء والأمهات الذين يهتمون بتشجيع أطفالهم على القراءة منذ نعومة أظافرهم، وذلك حتى يتعزز حبها بداخل أنفسهم بمراحلهم الأولى، لتساعدهم على استكشاف مناحي الحياة المختلفة، والتي عادة ما تبدأ بشراء القصص البسيطة وروايات المغامرات وغيرها المناسبة لتلك الأعمار الصغيرة، كوسيلة لجذبهم إلى القراءة.

ومن المعروف أن القراءة تمثل أهمية كبيرة في حياة كل شخص؛ إذ أنها تعتبر وسيلة أساسية في تنمية قدرات الاتصال وكذلك المهارات العقلية، لذلك قدم موقع all4kids العالمي، أهمية ما تمثله القراءة للأطفال، وهو ما نكشفه في التقرير الآتي.

1- دعم التطور المعرفي

أثبتت الدراسات العلمية أن القراءة تعمل على تحسين المهارات المعرفية للأطفال، وتساعد على عملية التطور المعرفي، الذي يعتبر هو ظهور القدرة على التفكير والفهم، بما في ذلك التذكر وحل المشكلات واتخاذ القرارات، من الطفولة حتى المراهقة وصولًا إلى مرحلة البلوغ.

2- مهارات لغوية محسنة

تساعد القراءة طفلك أيضًا على اكتساب اللغة، ومهارات الاتصال، وكذلك المهارات الاجتماعية ومهارات الكتابة، وذلك لأن القراءة لأطفالك في الأشهر الأولى تحفز الجزء من الدماغ الذي يسمح لهم بفهم معنى اللغة، ويساعدهم في بناء اللغة الأساسية والمهارات الاجتماعية.

3- زيادة التركيز والانضباط

إن إدخال وقت قراءة منتظم في جدول طفلك له فائدة أخرى بخلاف تخصيص وقت مشترك معًا، وهو زيادة الانضباط والتركيز، فنادرًا ما يجلس الأطفال الصغار ساكنين لفترة طويلة، وفي كثير من الأحيان يكون من الصعب جعلهم يركزون جيدًا، ولكن عندما تقدمي القراءة المنتظمة لأطفالك، قد تبدأي في ملاحظة تغيير في هذا السلوك لديهم.

4- تحسين الخيال والإبداع

يتمتع الأطفال الصغار بطبيعة الحال بالقدرة على تحقيق أحلام كبيرة واستخدام خيالهم؛ إذ تساعد القراءة طفلك على استخدام خياله بصوتٍ عال، لاستكشاف الأشخاص والأماكن والأوقات والأحداث التي تتجاوز تجاربهم الخاصة.

5- الاستعداد الأكاديمي الجيد

تعد القراءة المبكرة مع طفلك فرصة حقيقية للأطفال، كي يتمكنوا من التواصل مع المحيطين بهم، إلى جانب جعلهم أكثر حيوية لبدء المراحل الأكاديمية، بدءًا من رياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية.