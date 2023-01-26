الامارات | استخراج كتلة شعر من معدة فتاة تأكل شعرها

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نجح أطباء مستشفى شتشيلكوفو التي تقع بالقرب من موسكو من انقاذ حياة فتاة كانت تأكل شعرها، وذلك كما ذكرت صحيفة "Runews24"، "رانيوز 24".

وأضافت الصحيفة الروسية أن الفتاة التي تبلغ من العمر 21 عاماً مصابة بمرض أكل الشعر Trichophagia والذي يصاحبه نتف الشعر، الذي يسبب تكون كتلة كبيرة من الشعر في الأمعاء.

وأجرى أطباء المستشفى العملية الجراحية للفتاة واستخرجوا من معدتها كتلة من الشعر وزنها 3 كيلوغرام، وهذه هي المرة الثانية التي تخضع فيها الفتاة لنفس العملية الجراحية، وذلك كما ذكرت "رانيوز 24".

وكانت الفتاة قد راجعت المستشفى وهي في حالة يرثى لها، وكانت تعاني من آلام في المعدة وغثيان والتقيؤ بعد تناول الطعام. وبعد إجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة اكتشف الأطباء وجود قرح نازفة وكتلة كبيرة من الشعر في معدتها. واتضح لاحقا أنها كانت تأكل شعرها خلال فترة طويلة.

وأوضح الجراح الذي أجرى العملية للفتاة الدكتور ألكسندر بوليتشيف أجرينا عملية جراحية ناجحة للفتاة تضمنت فتح البطن والمعدة واستأصلنا القرح واستخرجنا كتلة من الشعر وزنها 3 كلغ.

وأضاف بوليتشيف أنه بعد شفائها وإعادة تأهيلها سنوصي بضرورة خضوعها لدورة علاج نفسي.