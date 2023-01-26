رسومات خيالية ومنحوتات في عروض الربيع لدار «Chanel».. «خارجين من فيلم كرتون»

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

بين الحيوانات المصنوعة من الأوراق المقواة التي تشبه مجسمات الأفلام الخيالية والرسوم المتحركة للأطفال، خرجت عارضات شانيل بملابس عروض ربيع 2023، ضمن فعاليات أسبوع باريس للموضة الذي بدأ فعليا ويستمر لمنتصف فبراير المقبل.

ووفقا للصفحة الرسمية لدار «Chanel»، فإنها استعانت بعالم الخيال لإضافة المرح، وتابعها ملايين من متابعي الدار الفرنسية العتيقة سواء الحاضرين أو عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

مجسات كرتونية في عروض شانيل

استعانت دار Chanel في عروض ربيع 2023، بعالم الخيال لتصميم ديكور عرضها الذي قدّمته ضمن فعاليات أسبوع باريس للموضة؛ إذا تزيّن مسرح العرض بمنحوتات متحرّكة ضخمة اتخذت شكل حيوانات كرتونية تخرج من بعضها العارضات وتطل الأخريات من وسطها ما أضاف طابعا خياليًا يتناقض مع الطابع العملي الواقعي لمعظم التصاميم التي ظهرت، كما استغرق العرض حوالي 15 دقيقة، وأقيم في مبنى Grand Palais Ephemere.

وكان الهدف من المجسمات الحيوانية إضافة لمسة من المرح على الديكور المونوكرومي الذي حمل توقيع كزافييه فيلهان، كما تواجد المجسمات يسترجع في ذاكرة شانيل منخوتات كانت مؤسسة الدار جابرييل شانيل من هواة جمعها، وما زالت حتى اليوم تزين شقتها في باريس بها، ومع بداية العرض خرجت العارضات من هذه المجسمات التي يبلغ ارتفاعها حوالي 3 أمتار لتقديم تصاميم حافظت على رموز الدار العتيقة مع اكتساب طابع حيوي يلائم المرأة العصرية، وفقاً للصفحة الرسمية لدار شانيل على «انستجرام».

علاقة المجسات بالمناسبات الرياضة

استلهمت المديرة الإبداعية لدار شانيل فيرجيني فيارد، افكار المجسمات من المواكب الاستعراضية وأزياء المشجعات في الحفلات والمناسبات الرياضية، كما تميّزت جميع إطلالات العرض بطابع عصري شبابي تمثل في التنانير والسراويل القصيرة، التي جرى تنفيذها بخامة التويد وتنسيقها مع سترة الدار.

أما الرموز الحيوانية جسدت أرانب، وقططا، وغزلانت، أسودا، فيلة، وطيورًا ظهرت على سترات التويد، التنانير القصيرة، والأثواب الطويلة بأسلوب مُتجدد ومُبتكر، كما دخلت الثنيات والطيات على تصاميم «الجامبسوت» والأثواب الطويلة المصنوعة من التفتا، والأورجنزا، والتول الحريري، والكريب، والدانتيل.