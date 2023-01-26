مبادرات وخصومات دور النشر في معرض الكتاب 2023.. «كتب ومستلزمات دراسية»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

يعتبر معرض الكتاب هذا العام فرصة كبيرة للسيدات والطلبة في المراحل الدراسية المختلفة؛ إذ يساهم المجلس القومي للمرأة بتوفير عدد من المشغولات اليدوية للنساء، كما تساعد وزارة الثقافة أيضا الطلاب بخصومات على الكتب والمستلزمات الدراسية بشرط اظهار كارنية الجامعة أو المدرسة، بالإضافة إلى فعاليات ثقافية يقدمها معرض الطفل.

خصومات للطلاب على الكتب

تشهد فعاليات معرض الكتاب هذا العام الكثير من المبادرات والعروض من أجل زيادة الثقافة والوعي؛ إذ قدمت وزارة الثقافة خصومات للطالب بنسبة 90% بشرط إظهار كارنيه الجامعة أو المدرسة، على أن تكون الخصومات على 5 كتب من إصدارات الوزارة القديمة، من خلال المنافذ التالية:

– الهيئة المصرية العامة للكتاب.

– صندوق التنمية الثقافية

– مركز القومى للترجمة.

– الهيئة العامة لقصور الثقافة.

– المجلس الأعلى للثقافة.

بالإضافة لذلك قدمت الهيئة المصرية للكتاب مبادرة الثقافة والفن للجميع برعاية وزارة الثقافة، والتي تطرح الكتب بأسعار منخفضة بداية من جنيه مصري وحتى 20 جنيها، كما اصدرت دار العربي للنشر مبادرة بعنوان «مغليناش القديم ومتقلقش من الجديد»، والتي تقدم تخفيضات للقراء على 100 كتاب ورواية، وتقسم هذه التخفيضات إلى 50 رواية مترجمة، 15 كتاب فكري مترجم، و20 كتابا في السياسة وغيرها من الروايات وكتب الإعلام.

خصومات الكتب في دور النشر في معرض الكتاب

بالإضافة إلى مبادرات وزارة الثقافة في معرض الكتاب، قدمت بعض دور النشر عبر الصفحات الرسمية لهم على مواقع التواصل الاجتماعي خصومات وعروض على الكتب، منها عمل سحب يومي على قسائم شراء بقيمة 500 جنيه يومياُ أماكنهم في المعرض.

أما بالنسبة لأسعار الكتب، فوفقا للصفحة الرسمية لدار إبداع للنشر، تقدم نسبة كبيرة من الروايات الصادرة عنها بسعر موحد ولا يختلف عن الأسعار السابقة، واتبعتها أيضا دور نشر مختلفة في تثبيت سعر الإصدارات حتى تسهل على القارئ شراءها.