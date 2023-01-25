والدة الطفل «يوسف» ضحية الدهس بعد إفاقته من الغيبوبة: «أول حاجة طلبها سبحة»

القاهرة - سمر حسين - ماما

كشفت الكاتبة رضوى العوضي، عن تفاصيل جديدة بعد إفاقة طفلها «يوسف» ضحية الحادث المأساوي الذي وقع قبل أيام، بعدما دهسته سيارة طفل آخر، داخل أحد تجمع سكني في القاهرة الجديدة، ما أدى إلى تعرضه لإصابات بالغة ودخوله في غيبوبة تامة.

موقف مؤثر بين «يوسف» ووالدته بعد إفاقته

وعبرة والدة الطفل «يوسف» عن سعادتها العارمة بعد إفاقة نجلها من غيبوبته التي استمرت لنحو 7 أيام، إذ كشفت خلال تصريحاتها لـ«هن» عن تفاصيل إفاقته من الغيبوبة، قائلة: «فاق من الغيبوية لقى في إيدي سبحة عداد، قالي هاتيها يا ماما، روحت لبستهاله، وفضل يدعي يقول يارب ويكررها».

أما عن تفاصيل حالته الصحية، قالت السيدة رضوى العوضي، إن طفلها خضع اليوم لإجراء عملية جراحية جديدة في منطقة الفخذ، وأنه يستعد لإجراء مجموعة من العمليات الجراحية الأخرى خلال الفترة المقبلة.

القصة الكاملة لواقعة الطفل «يوسف»

ليلة الخميس الماضي كانت بداية الواقعة المأساوية الذي تعرض لها الطفل «يوسف»، إذ كان في طريقه لمقابلة أصدقائه كعادة كل «ويك إند» لممارسة لعب «البلاي ستيشن»، لكنه لم يعرف أن ثمة مصير آخر ينتظره في الآخر، بعد أن جاءت سيارة طفل آخر بسرعة البرق، وقامت بدهسه بشكل مفاجئ، وسط صوت ارتطام قوي، ما تسبب في تجمع الأهالي حوله في دقائق.

تعرض الطفل «يوسف» للدهس بسيارة طفل آخر يبلغ من العمر 16 عامًا، والذي كان يقود سيارة والده بجنون، على سرعة تخطت 250 كيلو متر في الساعة، وهو ما أدى إلى تعرضه لإصابات بالغة، ما بين ارتشاح في المخ وكسر في الحوض والدخول في غيبوبة تامة استمرت لأيام.

وكشفت التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة، أنه جرى إحالة الطفل المتهم إلى المحاكمة وقد تم تأجيل أولى جلسات محاكمته ليوم 14 فبراير المقبل، لتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة بمحيط الواقعة، وفحص التقارير الطبية الخاصة بالطفل.

الدعاء للطفل «يوسف» بالشفاء

وبعد أن تعرض الطفل الصغير للحادث المؤلم، سرعان ما تكاتفت الأيدي للتضرع بالدعاء له والتمني بالشفاء العاجل حتى يهدأ قلب والدته، التي تحولت صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إلى دفتر لتقديم الدعوات ورسائل الدعم من قبل أصدقاءها وأفراد أسرتها والمقربين منها.

وقبل عدة ساعات كشفت السيدة رضوى العوضي، والدة الطفل «يوسف» عن تطورات الحالة الصحية الخاصة بنجلها، وقالت بفرحة عارمة أنه قد أفيق من الغيبوبة وتحدث إليها، قائلة في منشور مؤثر لها: «يوسف ابني رجع، أيوة هو يوسف ده اللي أخباره كل الناس بتدعيله فيها علشان يقوم بالسلامة، فتح عينه وقالي يا ماما يوسف بخير يارب ألف حمد وشكر ليك يا أرحم الراحمين يا عظيم يا كريم».