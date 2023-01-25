معلومات عن زوجة فيريرا بعد رسالتها لجمهور الزمالك.. عارضة أزياء ومذيعة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بعد إقالة مدرب نادي الزمالك جيسوالدو فيريرا، شاركت زوجته «زولميرا فيريرا» مجموعة من الصور والكلمات المؤثرة التي عبرت فيها عن غضبها مما حدث معه، كما شكرت جمهور الزمالك على دعمه له حتى بعد مغادرته القلعة البيضاء، ما جعلها محط أنظار متابعي كرة القدم.

من هي زوجة فيريرا؟

تعتبر زوجة فيريرا واحدة من سيدات المجتمع في البرتغال وحسب صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «انستجرام» تعمل في مجال الأزياء وتقديم البرامج التلفزيونية في البرتغال، تعمل أيضاً مستشاراً للأعمال، كما تشارك رحلاتها في السفر حول العالم وتنشر ثقافات البلاد المختلفة، لكنها في نفس الوقت كانت تدعم زوجها في كل رحلاته وشاركته السفر الى البلدان التي عمل بها.

«زولميرا» مع زوجها من اليونان للقاهرة

عاشت زوليميرا فيريرا بين عامي 2010 و2012، في اليونان، حيث كان زوجها يدرب نادي باناثينايكوس، تلك الفترة منعتها من العودة إلى البرتغال بشكل متكرر، كما شاركته عدة رحلات في مسيرته التدريبية منها البرازيل وآخرها القاهرة التي على الرغم من انشغالها قررت القدوم معه والوقوف بجانبه.

وقالت زولميرا قبل انتقالها لـSapo Lifestyle:«كنت مقتنعة أن هذا هو الشخص الذي سيبقى هنا، لكن يبدو أن زوجي ليس مستعدًا للتوقف بعد، الشخص يتكيف مع الموقف ، لكن الحنين إلى الوطن يكلفه دائمًا، علاوة على ذلك، لدي والدتي التي تبلغ من العمر 80 عامًا تقريبًا لأنني ابنتهم الوحيدة ويصعب عليّ أن أكون بعيدة عنها بسببها بشكل أساسي».

وعلى الرغم من خوف زوجة فيريرا أن تترك والدتها وحدها إلا أنها جاءت معه إلى القاهرة وكانت تسافر كل فترة لزيارة والدتها، قالت:«إنه بالتأكيد يسافر إلى الخارج لا نعرف إلى أين، لكن إذا ذهبت إلى وجهة 9 أو 10 ساعات، فسيكون من الصعب عليك القدوم إلى البرتغال في كثير من الأحيان، لكنني دائما بجانبه، والدتي أول من قالت إنني يجب أن أكون إلى جانب زوجي، فهي التي تمنحني القوة».