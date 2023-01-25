والدة الطفل يوسف تعلن إفاقته من الغيبوبة: «فتح عينه وقالي يا ماما»

القاهرة - سمر حسين - ماما

بسعادة عارمة لمست جميع القلوب وكلمات مؤثرة للغاية، أعلنت الكاتبة رضوى العوضي، ىنبأ إفاقة طفلها «يوسف» من الغيبوبة، ضحية حادث القيادة المتهورة في القاهرة الجديدة، ما استقبله العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بحفاوة بالغة.

الطفل «يوسف» يفيق من غيبوبته

ودونت والدة الطفل «يوسف» البالغ من العمر 14 عامًا، والذي كانت دهسته سيارة طفل آخر يبلغ من العمر 16 عامًا، قبل عدة أيام بأحد التجمعات السكنية في القاهرة الجديدة، رسالتها المؤثرة التي أعلنت خلالها إفاقته من الغيبوبة بعد مرور ما يقرب من أسبوع من وقوع الحادث، وذلك عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وقالت رضوى العوضي في منشورها: «يوسف ابني رجع، أيوة هو يوسف ده اللي أخباره كل الناس بتدعيله فيها علشان يقوم بالسلامة، فتح عينه وقالي يا ماما يوسف بخير يارب ألف حمد وشكر ليك يا أرحم الراحمين يا عظيم يا كريم».

طلب مؤثر من والدة الطفل «يوسف»

وواصلت والدة الطفل «يوسف» رسالتها، مطالبة محبيها بمواصلة الدعاء لطفلها، قائلة: «أرجوكم ماتبطلوش دعاء ليوسف أنا ببركة ربنا وبفضل دعاكم هعيش تحت رجليه، هشوفه تاني قدامي علشان دعيتوا من قلبكم لابني، وربنا صدق دعاكم أنتوا كنز كبير في دنيتي ربنا أنعم عليا بيه شكرا ليكم شكرا لفضلكم بالدعاء».

وظهرت الأم المكلومة في إحدى الصور المؤثرة، وهي تستقبل إفاقة نجلها بتقبيل يده داخل المستشفى الذي يتلقى العلاج بها.

وتعرض الطفل «يوسف» صاحب الـ14 عامًا، لواقعة مأساوية هزت القلوب، وذلك بعدما دهسته سيارة طفل آخر يكبره بعامين فقط، داخل أحد «الكمبوندات» السكنية في القاهرة الجديدة، ما أدى إلى دخوله في غيبوبة تامة.