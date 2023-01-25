«هنصلح الكوكب» مبادرة فتاة عشرينية للرفق بالحيوان والحفاظ على البيئة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

الفطرة الإنسانية الرحمة بالضعيف، ولذلك أطلقت الفتاة العشرينية، منة قطب مبادرة «هنصلح الكوكب» لحماية الحيوانات والتوعية بالضرر النفسي والجسدي الذي يتعرض له الحيوانات وكيفية الحفاظ على البيئة والحيوانات معًا.

أوضحت «قطب» لـ«هن» أنه مؤخرًا أصبح الوضع مؤلمًا بالنسبة لقطط وكلاب الشوارع بسبب ما يتعرضون له ما أذى وإصابات إلى جانب وعدم قدرتهم على التعبير بآلامهم، ولأرتباطها بالبيئة والحيوانات فكرت في تغيير الوضع للأفضل بإطلاق مبادرتها «هنصلح الكوكب» للحث على الرحمة بهم وبآلامهم التي لا يستطيعوا التعبير عنها.

طبعت «منة» أوراقا يحمل اسم المبادرة وبه بعض الآيات القرآنية التي تحث على الرحمة بهم، لتتركها على السيارات وعلى أبواب العمارات وبين غصون الأشجار، كما حرصت على توعية الباعة والمارة بالشوارع للشعور بمعاناتهم اليومية، لتجد اتسجابة من سريعة منهم.

المبادرة لا تقتصر على الحيوانات فقط

كما أن المبادرة حثت على الحفاظ على البيئة وحمايتها من التلوث فطبعت ورق أخر لها، وبدأت بتوزيعة في المحلات والصيدليات للتوعية بأضرار استخدام الأكياس البلاستيكية وتقليل استهلاكها والقائها بالبحر ومع المارة أيضًا، لاحظت منة استجابة بعض الباعة لمبادرتها باستبدال الأكياس البلاستيكية بالورقية والقماش، وتأمل الفتاه العشرينية أن تنتشر الرحمة والشعور بآلام قطط وكلاب الشوارع وإدراك الناس به، إلى جانب تطبيق منع استخدام الأكياس بالبلاستيكية في مصر مثل أوروبا، لأنها لا تتحلل إلا بعد مرور عشرات السنين.