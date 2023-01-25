رجوة آل سيف تخطف الأنظار بإطلالات ملكية أنيقة

الآنسة رجوة آل سيف خطيبة الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي عهد الأردن أطلت من جديد في أكثر من صورة معه أثناء جولة جمعتهما بمجموعة من الطلاب الموهوبين في المجال الفني، وخطفت رجوة آل سيف الأنظار بإطلالتها الكاجوال التي لم تخل من الرقي الملكي والتنسيق الناعم والتي تميزت به خلال أكثر من ظهور في الفترة الأخيرة.

إطلالة جديدة لرجوة آل سيف تتسم بالأناقة

على غرار إطلالات الملكة رانيا أصبحت إطلالات خطيبة الأمير الحسين ولي عهد الأردن تحظى باهتمام كبير من قبل الجمهور، حيث انهالت تعليقات الإعجاب على إطلالة الآنسة رجوة آل سيف الجديدة التي امتازت بالبساطة والهدوء في تنسيقها، حيث أطلت ببنطلون جينز باللون الداكن تميز بالخصر العالي، ونسقته مع توب بسيط باللون الأسود، وارتدت فوقه معطفا أنيقا باللون الأسود صمم بياقة عريضة وجيوب، وتزينت رجوة باكسسوارات ناعمة تناسب طلتها، كما اعتمدت تسريحة الشعر المسحوب للخلف على شكل نصف رفعة مع أطراف مموجة منسدلة على كتفيها.

أناقة رجوة آل سيف تخطف الأنظار في جولتها مع الأمير الحسين

الآنسة رجوة آل سيف ظهرت أيضا مع الأمير الحسين في صورتين خلال جولته في جناح مقتنيات الملك المؤسس ومكتب الملك الباني في الديوان الملكي الهاشمي، وتألقت رجوة آل سيف بجانبه بإطلالة كلاسيكية أنيقة غلب عليها الطابع الناعم، نسقتها من تنورة سوداء فضفاضة بالخصر العالي المزين بحزام جلدي مزدوج.

وتميزت التنورة بقصة ميدي وارتدت معها قميص أبيض، كما حملت حقيبة يد بيضاء وتركت شعرها المموج منسدلا واكتفت ببعض المجوهرات الرقيقة التي حافظت على بساطة ورقي إطلالتها.

ظهور ملفت لرجوة آل سيف في عيد ميلاد الملكة رانيا

احتفلت الملكة رانيا قرينة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بعيد ميلادها 52 في جو عائلي بحضور خطيب ابنتها وخطيبة ابنها الأمير حسين الآنسة رجوة آل سيف، التي ظهرت في الصورة العائلية التي تم نشرها عبر الصفحة الرسمية للملكة الأردنية وهي متألقة بستايل ناعم وأنيق، حيث اختارت فستانا طويلا من الدنيم الفاتح بأكمام قصيرة عريضة، كما تميز بتصميم القميص في جزئه العلوي، وتركت رجوة شعرها منسدلا بشكل مموج وسحب خصلاتها الجانبية بشكل رقيق.

إطلالة كلاسيكية أنيقة لرجوة آل سيف

رجوة آل سيف أطلت أيضا برفقة خطيبها الأمير حسين بن عبدالله ولي عهد المملكة الأردنية بستايل كلاسيكي أنيق باللون الأزرق، حيث اختارت فستان Brennie من علامة COSTARELLOS، مصمم بقماش لوريكس جورجيت lurex georgette الناعم المزين بالكسرات الرقيقة والمميز بلمعانه الباهت، وتميز الفستان بأكمام متوسطة الطول بتصميم منتفخ، مع فتحة ياقة على شكل حرف الـV، وحدد الخصر بحزام من نفس قماش الفستان الذي انسدل بقصة واسعة مريحة بتصميم راقي يتخلله الكسرات.

رجوة آل سيف تختار إطلالة شرقية في خطوبتها

خطفت السعودية رجوة آل سيف الأنظار بإطلالتها الشرقية الغنية بالتفاصيل الملكية والتي اختارتها لتعكس التراث العربي وجذورها السعودية، حيث نسقت فستان حريري باللون الأخضر مع عباءة بيضاء من توقيع المصمّمة اللبنانية عايدة قوّاص.

وجاءت العباءة مطرزة يدويا بالترتر والخرز اللامع باللون الذهبي في جزئها الأمامي والخلفي، كما زين الظهر بتطريز ذهبي على شكل عصفوران يرمزان لعاشقين متحدين، كما تميز الزي بحزام معدني عريض باللون الذهبي وغطاء للرأس بنفس لون الفستان، وعكست هذه الإطلالة حسها الراقي وذوقها الملكي المتفرد.

ومن المنتظر إقامة حفل زفاف ملكي فخم في صيف عام 2023 للأمير الحسين ولي عهد الأردن Crown Prince Hussein، من خطيبته رجوة السيف Rajwa Al Saif، وذلك وفقا لما ذكرته الصفحة الرسمية للوكالة العربية الملكية على "تويتر"، وأقيمت خطوبة الأمير الحسين على رجوة السيف في منزل والدها، وأعلن الديوان الملكي الهاشمي عن أنباء الخطبة يوم 17 أغسطس 2022، كما هنأت الملكة رانيا نجلها البكر وعروسه بمنشور مؤثر نشرته عبر حسابها على "انستجرام".

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