ائتلاف «أولياء الأمور» يدعو الطلاب لاستغلال الإجازة في زيارة معرض الكتاب

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

دعت عبير أحمد، مؤسس ائتلاف أولياء الأمور واتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، أولياء الأمور إلى اصطحاب أطفالهم لزيارة معرض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته الـ54، الذي يقام هذا العام تحت شعار «معا نقرأ، نفكر، نبدع»، الذي انطلق اليوم الأربعاء، ويستمر حتى 6 فبراير المقبل.

استغلوا الوقت في زيارة معرض الكتاب

أضافت عبير، في تصريحات صحفية، موجهة حديثها إلى الطلاب وأولياء الأمور: «يجب أن نستغل فرصة هذا الحدث المهم، الذي يأتي في وقت مناسب، خاصة بعد انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول، حيث يستطيع الطلاب استغلال وقت الإجازة في الذهاب إلى معرض الكتاب، والاطلاع على الكتب المفيدة، التي تفتح عقولهم وتنمي قدراتهم».

ولفتت النظر إلى أن جميع الطلاب يقضون أوقاتهم في السوشيال ميديا وشاشات الموبايل وأجهزة اللاب توب، مؤكدة أن هذه فرصة لاستغلال الوقت بشكل مناسب، وفي عمل يفيدهم، مثل القراءة، لافته إلى أن معرض الكتاب هذا العام، يركز على التفكير والإبداع والابتكار، فضلا عن تخصيص وسائل وخطوط نقل لراحة الزائرين وتشجيعهم على الذهاب له.

مناشدة خاصة للأمهات

ناشدت عبير، أولياء الأمور، خاصة الأمهات بتشجيع أبنائهم واصطحابهم للمعرض، حتى يستفيدوا منه، مؤكدة أن القراءة غذاء للعقل، وتخلق إنسان مثقف وواع وقادر في المستقبل.

يأتي ذلك في إطار دور ائتلاف أولياء الأمور واتحاد أمهات مصر برئاسة عبير أحمد، التوعوي والتربوي، تجاه أولياء الأمور والطلاب، وتوجيههم للسلوكيات الصحيحة والمفيده لهم.