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الامارات | القرية العالمية تغلق أبوابها اليوم الاربعاء وتلغي حفل محمود العسيلي

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شكرا لقرائتكم خبر عن القرية العالمية تغلق أبوابها اليوم الاربعاء وتلغي حفل محمود العسيلي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -  قررت القرية العالمية إغلاق أبوابها اليوم الأربعاء 25 يناير نظراً للأحوال الجوية المتقلبة، وبالتعاون مع الجهات المختصة.
بموجب هذا القرار سيتم إلغاء حفل للفنان محمود العسيلي. وقالت القرية العالمية في بيان صارد عنها " نشارك ضيوفنا خيبة أملهم، إلا أن الحفاظ على سلامة جميع ضيوفنا هي أولويتنا الرئيسة".  وستعلن القرية العالمية عن المزيد من العروض العالمية المستوى في القرية العالمية خلال الأسابيع والأشهر القادمة.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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