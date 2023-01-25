الامارات | «دبي للتسوق».. تخفيضات نهائية لأكثر من 500 علامة تجارية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تقدم الدورة الـ28 من مهرجان دبي للتسوق تخفيضات نهائية مع اقتراب اختتام هذا الحدث حيث يمكن للمتسوقين إعادة استكشاف العروض الترويجية الكبيرة والفعاليات الأخرى في جميع أنحاء دبي وذلك خلال الفترة من 27 حتى 29 يناير الجاري.

وستقدم أكثر من 500 علامة تجارية تخفيضات كبرى على مجموعة كبيرة من المنتجات في أكثر من 2000 متجرا في جميع أنحاء المدينة تتراوح ما بين 25 و90 % على الأزياء الأنيقة وملابس الأطفال والمنتجات العصرية ذات الجودة العالية وغيرها.

ويمكن للجميع التسوق والربح والإستمتاع بالعروض الترفيهية مع الأيام المتبقية من الدورة الحالية لمهرجان دبي للتسوق الذي يستمر حتى 29 يناير الجاري حيث يقدم المهرجان عروضاً ترفيهية عالمية وفعاليات مبتكرة وجوائز قيمة ومجموعة واسعة من العلامات التجارية المحلية والعالمية بالإضافة إلى الحفلات الموسيقية الحية والأسواق المفتوحة والمطاعم و العديدمن التجارب الأخرى.