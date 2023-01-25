الامارات | ماذا فعلت ممرضة بـ11 رضيعا في السعودية.. حادثة تثير غضبا واسعا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أثارت واقعة وثقتها كاميرات المراقبة في أحد المستشفيات السعودية غضبا شعبيا واسعا، حيث اعتدت ممرضة لم يتم الكشف عن جنسيتها على مجموعة من الرُّضع.

وقالت النيابة العامة السعودية في بيان رسمي تداولتها وسائل إعلام محلية إنه «بالاطلاع على كاميرات المراقبة لغرفة حضانة الرضع تبين قيام المذكورة بممارسة عملها بقوة وعنف جسيمين على أحد الرضع» مؤكدة أنها قررت سجنها لمدة 5 سنوات.



ونقلت قناة العربية عن بيان النيابة انه «تم رصد الممرضة بالاعتداء على وجهه بالضرب 3 مرات متجاوزة بذلك مسؤوليات وظيفية ومهام صحية بالجناية عمدا على أطفال حديثي الولادة معدومي الإرادة ومسلوبيها».

وتابعت النيابة «كشفت إجراءات التحقيق قيام المذكورة بتكرار ارتكاب الأفعال الآثمة محل التجريم على 11 طفلاً رضيعا، مبررة ذلك بزعم ضغوطات العمل».