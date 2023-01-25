أفكار لتنسيق المجوهرات الملونة مع الملابس العصرية

عندما يتعلق الأمر بإبراز الزي، فالأمر كله يكمن في التفاصيل، يمكن أن يبدو نفس المزيج من الجينز والقميص مختلفاً تماماً اعتماداً على كيفية إضفاء المجوهرات الملونة عليه، لا تضيف الأحجار الكريمة الجميلة اللون والأناقة فحسب، بل يمكنها على الفور رفع مظهرك بتفاصيل فاخرة وإذا كان الحجر الكريم عبارة عن قيراطين أو أكثر، فيمكن اعتباره استثماراً ولكن حتى لو لم يكن الحجر كبيراً (أو مكلفاً)، فلا يزال من الممكن أن يكون شراءً جيداً.

ذلك لأن الأحجار الكريمة هي قطع صالحة لكل زمان ستظل أنيقة من موسم إلى آخر، حتى مع تغير صيحات الموضة، بالإضافة إلى ذلك، يمكن ارتداؤها بسهولة مع مجموعة متنوعة من الملابس، لذلك ستحصلين على قيمة أموالك من جميع الأشكال الأنيقة التي يمكنك تجميعها معاً، بغض النظر عن ذوقك أو تفضيلاتك اللونية، يمكنك العثور على الأحجار الكريمة والمجوهرات التي تناسب خزانة ملابسك.

امزجي الأحجار

قومي بإقران أحجار مختلفة لتعظيم الألوان في ملابسك، ضعي في اعتبارك إنشاء مخطط ألوان قبل خلط ومطابقة الأحجار التي ترتدينها، للتأكد من أنها تكمل بعضها البعض.

لكن تابعي بحذر أولئك الذين يؤمنون بعلم التنجيم والأحجار الكريمة يدعون أنه لا ينبغي أبداً إقران بعض الأحجار الكريمة معاً، فإن ارتداء اللؤلؤ بالماس أو الزمرد مع التوباز يمكن أن يكون له آثار سلبية.

هناك أيضاً الكثير من التركيبات الأخرى التي يرفضها خبراء التنجيم، لذا تأكدي من إجراء بحثك إذا كان هذا النوع من الأشياء يزعجك.

ارتدي حجر البخت الخاص بكِ

بالطبع، الخيار الواضح لدمج الأحجار الكريمة في خزانة ملابسك هو حجر البخت الخاص بكِ.

يعد البحث عن حجر البخت مكاناً رائعاً للبدء إذا كنتِ جديدة في شراء الأحجار الكريمة وارتدائها.

لكل شهر اثنان من أحجار البخت: حديثة وتقليدية، لذلك سيكون لديكِ خيارات أي واحد تريدين ارتداءه.

يمكنك أيضاً استخدام هذه القائمة كنقطة إلهام لارتداء الأحجار الكريمة المحتملة.

لا يُقصد من أحجار البخت تقييدك، لذلك إذا لم يعبر حجر البخت عنكِ، فاختاري واحداً من شهر مختلف.

إضفاء مظهر غير رسمي

يمكن أن تساعد المجوهرات الملونة من الأحجار الكريمة في جعل الزي غير الرسمي يبدو أنيقاً، سيبدو الجينز أو الفستان الأسود البسيط مرتفعاً على الفور مع إضافة الأحجار الكريمة.

ومع ذلك، إذا كنتِ ستحصلين على حجر كريم مناسب لمظهرك اليومي، فعليكِ الاهتمام بما تختارينه.

بالنسبة للارتداء اليومي، فأنتِ تريدين أحجاراً كريمة لا تهيج بشرتك وتكون عالية على مقياس الصلابة مثل الألماس والياقوت الأزرق والياقوت، كما تنصح شركة دايز للمجوهرات.

هذا لا يعني أنه لا يمكنك ارتداء الأحجار الكريمة الناعمة مثل الأوبال واللؤلؤ والزبرجد، قد يتم ارتداؤها بشكل أفضل كل بضعة أيام بدلاً من ذلك.

ارتدي الخواتم الملونة

يمكن أن تبرز الخواتم يديك وأصابعك وطلاء أظافرك، هذه أيضاً طريقة دقيقة لإضافة اللون إلى مظهرك لأنها ليست ملحقاً رئيسياً.

قومي تلاعب بالأنماط والألوان لإنشاء مجموعات فريدة، مع الخواتم، أنت أيضاً تريدين توخي الحذر مع صلابة الأحجار الكريمة.

إذا كنتِ تستخدمين يديكِ كثيراً، يجب أن تكوني حذرة لأنكِ قد تخدشين الحجر عن طريق الخطأ.

إذا كان لديكِ خاتم بحجر كريم ناعم، فقد لا ترغبي في ارتدائها كل يوم أو ارتدائها فقط في الأيام التي لا تستخدمين فيها يديكِ كثيراً.

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