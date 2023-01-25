دليلك لشراء كل احتياجات طفلك بمعرض الكتاب.. مجموعات قصصية وألعاب

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تهتم الأمهات بتنمية وعي أطفالهن، وتزويد مداركهم الثقافية، من خلال الاطلاع على الكتب المختلفة، وينتظرن لتحقيق هذا الغرض كل عام، معرض القاهرة الدولي للكتاب، الذي انطلقت دورته الـ54، اليوم الأربعاء، حيث يخصص مساحة كبيرة للأطفال، الذين يعتبرون من ضمن زواره.

ويتيح معرض الكتاب 2023، الذي يفتح أبوابه للجمهور غدا الخميس، برنامجا ثقافيا لمعرض الطفل، خاصة بعد إتاحة قصص الأديب الراحل كامل كيلاني، الذي اختير ضمن شخصيات المعرض، بمجسم افتراضي باستخدام نظارات ثلاثية الأبعاد.

ويتميز المعرض بإتاحة جناح خاص للأطفال، يساعدهم وذويهم على التمتع بالأنشطة المختلفة، باستخدام تقنيات تكنولوجية في رواية القصص، وتعليم الأطفال طرق مبتكرة، ضمن اهتماماتهم حاليا.

جميع مستلزمات الأطفال بمعرض الكتاب

يساعد معرض القاهرة للكتاب، الأطفال على شراء كل مستلزماتهم من كتب تعليمية وترفيهية وألوان مكتبية وألعاب متنوعة الأشكال، حيث تخصص لها 4 أركان داخل الجناح الخاص بالأطفال، كما أن هناك أجزاء مختلفة، سواء للحكي أو للمسرح، وكذلك الورش التفاعلية.

وصرح محمد عبد الحافظ، رئيس المركز القومي لثقافة الطفل، لـ«الوطن»، بأن هناك فقرات ترفيهية للأطفال، وورش فنون تشكيلية بكل أنواعها، وعروض للساحر نبيل بركات، على مدار 11 يوما بالمعرض.

ورش وفعاليات معرض الكتاب

ويشهد كل يوم لمعرض الكتاب، بداية من غد الخميس، تقديم ورش مختلفة للأطفال، من بينها ورشة عمل أشكال من الخرز والجدارية وتعلم الطباعة على الورق والحلي وإعادة التدوير، بخلاف الورش الفنية للأعمال، مثل: الخرز والأورجامي والرسم على الوجه، والفقرة التي ينتظرها الأطفال هي ورشة كامل الكيلاني، ومجموعاته القصصية، ولقاء مع الأطفال الفائزين بجائزة المبدع الصغير.